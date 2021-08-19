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Чи є загроза нової хвилі коронавірусу в Україні? Лікар роз’яснила ситуацію

Автор
Т. Єрохіна
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Чи є загроза нової хвилі коронавірусу в Україні? Лікар роз’яснила ситуацію Новина оновлена 19 серпня 2021, 16:52
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Епідеміолог Катерина Сояк не виключає ймовірність нового спалаху коронавірусу в Україні восени

В останні дні статистика свідчить про зростання захворюваності на коронавірус в Україні. Чи чекати восени нової хвилі Covid-19? "Телеграф" попросив роз’яснити епідеміологічну обстановку лікаря-епідеміолога Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерину Сояк.

За її словами, тенденція до погіршення ситуації з Covid-19 в Україні є. Оскільки кількість хворих збільшується. Але, запевняє лікар, поки вона абсолютно не критична, хоча певне зростання захворюваності все ж є.

"Якщо ми подивимося на середній приріст за тижнями, то він присутній. Нам потрібно бути уважними, це точно", — зазначає Сояк.

Лікар каже, що прогнозувати нову хвилю захворюваності складно. Хоча передумови до цього, за її словами, є. Так, закінчується літній час, люди з відпусток повертаються в закриті приміщення, офіси, навчальні заклади, де як і раніше не налагоджені заходи інфекційного контролю. Крім того, поки що в Україні, вважає лікар, мало вакцинованих людей.

"Прошарок населення, який мав імунітет, все одно схильний до повторного захворювання. Бо на штам" Дельта "можна хворіти повторно, незалежно від свого природного імунітету, який вже сформований. Тому, на мій погляд, всі передумови до того, що нова хвиля буде, є", — каже епідеміолог.

З огляду на всі ці фактори і початок навчального і робочого сезону Сояк передбачає, що ймовірно в кінці вересня або в жовтні епідеміологічна обстановка в країні може погіршитися. Вплинути на це може ще й те, що цей період співпаде з поширенням сезонних інфекцій. Тож лікарям, зазначає епідеміолог, буде складніше проводити диференційну діагностику: з’ясовуючи, хвора людина на коронавірус або інше гостре респіраторне захворювання.

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