Епідеміолог розповіла, як на ситуації з коронавірусом може відбитися святкування Дня Незалежності

На думку лікаря, масові заходи на честь 24 серпня несуть ризики для погіршення обстановки з коронавірусом

На тлі погіршення епідеміологічної обстановки українці готуються до масштабного святкування ювілейного Дня Незалежності. Масові заходи очікуються чи не в кожному регіоні країни. Як на ситуацію з Covid-19 може вплинути святкування 30-річчя Незалежності України? "Телеграф" дізнався відповідь у лікаря-епідеміолога Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерини Сояк.

На її думку, насичена програма святкування напередодні та безпосередньо 24 серпня в різних містах України тягне за собою ряд ризиків, які ймовірно можуть погіршити епідеміологічну обстановку.

"Якщо не розглядати питання, чи потрібно відзначати День Незалежності в такому форматі, а дивитися з боку епідеміологічної ситуації, яку ми маємо, враховувати те, що ми готуємося до погіршення ситуації та до епідсезону, то, звичайно ж, масові заходи не потрібні. Вони не обґрунтовані, — вважає лікар. — Тому тих ризиків, які будуть на цих заходах, однозначно можна було б уникнути. Їх можна зважувати, порівнювати, наскільки високі чи ні, але ці ризики є".

Епідеміолог зазначає, що масові заходи в будь-якому випадку зумовлюють збільшення числа контактних осіб. Тобто це ті люди, які контактували з хворим на коронавірусну інфекцію.

Тож не забуваємо дотримуватися епідеміологічних норм, носимо медичні маски і пам’ятаємо про соціальну дистанцію.