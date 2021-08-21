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Має протиракову дію і зміцнює імунітет: корисні властивості лохини

Автор
Т. Кармазіна
Дата публікації
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Має протиракову дію і зміцнює імунітет: корисні властивості лохини Новина оновлена 21 серпня 2021, 09:45
Лохина

Регулярне вживання ягід лохини є відмінною профілактикою багатьох захворювань.

Лохина визнана вченими одним з лідируючих продуктів, які надають сприятливий вплив на здоров’я людини. Ягода знижує ризик розвитку хвороби Паркінсона у чоловіків, а також корисна для серця.

У матеріалі ми розповімо про цінні властивості лохини і протипоказання.

Ягоди лохини містять в собі величезну кількість корисних органічних кислот (оцтова, щавлева, нікотинова, лимонна), мікроелементів (залізо, калій, кальцій, магній, фосфор) і вітамінів (C (63 мг%) E (14 мг%) B1 (0.02 мг%) PP (550 мг%). Також ягоди містять клітковину (1,6%), пектини (0,6%), каротин (0,25 мг%) і цукор (до 8%).

Корисні властивості лохини:

  • надає активний вплив на живлення клітин головного мозку;
  • нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту;
  • має протиракову дію. Істотно знижує ризик виникнення раку молочної залози, стравоходу, кишечника;
  • позитивно впливає на людей, які перенесли стрес, покращуючи настрій: знімають нервозність і надмірне емоційне напруження;
  • свіжі ягоди добре себе зарекомендували як протицинговий засіб за рахунок високого вмісту вітаміну C (у 4 рази більше, ніж в чорній смородині);
  • служить відмінною профілактикою зниження зору;
  • зміцнює роботу імунної системи, допомагаючи організму боротися з сезонними захворюваннями;
  • має антибактеріальну та противірусну дію;
  • надає цілющу дію на стан серцево-судинної системи і нормалізацію підвищеного артеріального тиску;
  • алергія на лохину зустрічається рідко. Вона допомагає знімати гіпертонічні та інсулінові кризи;
  • сприяє прискоренню обміну речовин, розщепленню підшкірного жиру і виводять зайву рідину з організму;
  • знижує ризик розвитку діабету 2 типу на 26%.

Незважаючи на величезну цінність продукту для організму людини, при надмірному вживанні може викликати головний біль, нудоту. Не рекомендується її вживати вагітним і годуючим, маленьким дітям, особам з серцево-судинними захворюваннями, при гастриті, при сечокам’яній хворобі і підшлунковій залозі.

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