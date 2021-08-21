Плани міністра Ляшка по вакцинації українців зриваються: в МОЗ розповіли, скільки вже зробили щеплень

На сьогоднішній день від коронавирусу повністю щеплені понад три мільйони осіб.

В Україні вже понад 5 мільйонів українців отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19.

Як повідомляє МОЗ на своїй сторінці в Фейсбук, станом на ранок 21 серпня від коронавирусу повністю щеплені 3 066 426 чоловік. Тільки за минулу добу вакциновано 147 118 українців. Так, одну дозу отримали 60 970 осіб, а другу (повністю імунізовані) — 86 148 осіб.

Протягом доби працювали:

957 мобільних бригад;

2 732 пункту щеплення;

329 центрів вакцинації.

Крім того, в Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 032 722 особи. З них отримали одну дозу — 5 032 720 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози — 3 066 426 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього зробили 8 099 146 щеплень.

Варто відзначити, що перед тим, як вступити на посаду глави МОЗ Віктор Ляшко обіцяв за літо вакцинувати від коронавирусу 5 мільйонів українців — для цього потрібно зробити 10 мільйонів щеплень. Нагадаємо, що до кінця календарного літа залишається 10 днів, а значить щоб виконати обіцянку Ляшка, темпи вакцинації повинні зрости вдвічі щодо середніх показників за день останнім часом.

Нагадаємо, що напередодні нового навчального року МОЗ висунуло нову вимогу для навчальних закладів — для роботи необхідно 80% вакцинованого від Covid-19 персоналу.

Як відомо, в останній місяць літа в Україні зростає захворюваність на коронавірус. Так, на 21 серпня в країні виявили ще 1 732 випадки хвороби.