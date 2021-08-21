У чому полягає смертельна небезпека консервованих продуктів

У консервах може таїтися смертельна небезпека — ботулізм.

Зараз чудовий час для домашніх заготовок на зиму. У багатьох вже готові грибні та овочеві консерви, а хтось законсервував або засолив рибу, м’ясо. Але саме в консервах може таїтися така смертельна небезпека, як ботулізм.

Найчастіше причиною ботулізму стають продукти домашнього виготовлення, однак, реєструються випадки після вживання продуктів промислового виробництва, коли порушується технологія заготівлі, переробки або зберігання продукту.

Збудник ботулізму — спори Clostridium botulinum, може причаїтися в консервах, особливо нещільно закритих або домашнього виробництва. Вони можуть стати бактеріями, виділити ботуліністічний токсин, і отруїти ним людину, який ті консерви з’їла. Щоб цьому запобігти, банки закривають неушкодженими кришками, і потім стерилізують кип’ятінням банок на водяній бані, але повністю знищити спори ботулізму за допомогою високої температури неможливо.

Перші симптоми захворювання найчастіше виникають через 12-24 години після вживання зараженої їжі. Чим важче захворювання, тим коротший інкубаційний період. До симптомів ботулізму входять: сильно виражена сухість у роті; стомлюваність, м’язова слабкість; запаморочення; нудота, блювота, послаблення випорожнень; ураження м’язів шиї і кінцівок.

При найменшій підозрі на ботулізм необхідно негайно звернутися до лікаря. Госпіталізація обов’язкова, незалежно від тяжкості перебігу хвороби.

Також варто пам’ятати про небезпеку для організму ароматизаторів, підсилювачів смаку, барвників та інших шкідливих хімічних компонентів консервованих продуктів промислового виробництва.

Розпізнати ботулізм не так просто. Навіть смак і запах не видасть отруєну консервацію. Але все ж є основні ознаки, за якими можна визначити ботулізм в консервах.

роздута кришка;

помутніння в банці;

бульбашки;

цвіль.

Варто звертати увагу також на піну під кришкою.