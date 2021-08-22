Коронавірус в Україні — число хворих у важкій формі підскочило
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Число госпіталізованих перевищило позначку в 700 осіб
На ранок неділі, 22 серпня, незважаючи на падіння загального числа хворих коронавірусом, зросла кількість пацієнтів з важкою формою хвороби.
Про це можна судити по ранковому зведенні МОЗ.
За суботу, 21 серпня:
- 1 003 нових випадків;
- 701 госпіталізація;
- 25 смертей;
- 236 видужали.
Найбільше хворих виявили в Києві, Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Житомирській областях.
Найменше — в Кіровоградській, Закарпатській та Волинській областях.
За весь час пандемії в Україні захворіло вже 2 274 561 чоловік.
Як повідомляв "Телеграф", напередодні від нового штаму COVID-19 "Дельта" помер молодий чоловік.
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