Коронавірус в Україні — число хворих у важкій формі підскочило

Число госпіталізованих перевищило позначку в 700 осіб

На ранок неділі, 22 серпня, незважаючи на падіння загального числа хворих коронавірусом, зросла кількість пацієнтів з важкою формою хвороби.

Про це можна судити по ранковому зведенні МОЗ.

За суботу, 21 серпня:

1 003 нових випадків;

701 госпіталізація;

25 смертей;

236 видужали.

Найбільше хворих виявили в Києві, Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Житомирській областях.

Найменше — в Кіровоградській, Закарпатській та Волинській областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло вже 2 274 561 чоловік.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні від нового штаму COVID-19 "Дельта" помер молодий чоловік.