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Коронавірус в Україні — число хворих у важкій формі підскочило

Автор
В. Куценко
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Автор
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Коронавірус в Україні — число хворих у важкій формі підскочило Новина оновлена 22 серпня 2021, 08:28

Число госпіталізованих перевищило позначку в 700 осіб

На ранок неділі, 22 серпня, незважаючи на падіння загального числа хворих коронавірусом, зросла кількість пацієнтів з важкою формою хвороби.

Про це можна судити по ранковому зведенні МОЗ.

За суботу, 21 серпня:

  • 1 003 нових випадків;
  • 701 госпіталізація;
  • 25 смертей;
  • 236 видужали.

Найбільше хворих виявили в Києві, Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Житомирській областях.

Найменше — в Кіровоградській, Закарпатській та Волинській областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло вже 2 274 561 чоловік.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні від нового штаму COVID-19 "Дельта" помер молодий чоловік.

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