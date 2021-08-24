В Ізраїлі дослідили ефективність третьої дози COVID-вакцини: результати вражають

Бустерна доза препарату виявилася ефективною для категорії 60+

Міністерство охорони здоровʼя Ізраїлю дослідило ефективність третьої дози вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer для громадян віком 60+. За висновками досліджень, третя доза показала ще вищий рівень захисту, ніж після двох щеплень.

Про це у понеділок, 23 серпня, повідомляє Reuters.

Так, у висновках досліджень йде мова про те, що у віковій групі 60+ через 10 днів після третього щеплення від коронавірусу імунітет був вчетверо кращим, ніж після двох доз. При цьому бустерна доза виявилася не менш ефективною при тяжкому перебігу коронавірусу — рівень захисту через 10 днів після третього щеплення підвищився в п’ять-шість разів.

Зазначається, що такі ж дані надала компанія-постачальник медичних послуг Maccabi ще минулого тижня. Ця компанія, зокрема, спеціалізується на застосування бустерних вакцин.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи дійсно вакцина Pfizer слабшає через півроку і чи потрібно робити третю дозу. Крім того ми писали про ефективність вакцинації від "Дельта"-штаму коронавірусу.