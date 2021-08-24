Скільки води потрібно пити в день: відомий дієтолог дав кілька рекомендацій

Дієтолог Світлана Фус поділилася "формулою", як розрахувати потрібну кількість води в день.

Скільки потрібно пити води в день? Якщо Ви стежите за своїм харчуванням, то Ви напевно не раз "гуглили" відповідь на це питання. Відомий український дієтолог Світлана Фус вирішила полегшити життя своїм підписникам, і дала кілька рекомендацій, як правильно розрахувати потрібну кількість води.

Про це вона написала на своїй сторінці в Інстаграм.

Дієтолог зазначає, що потрібну кількість води можна вирахувати за формулою, однак важливіше стежити за двома ознаками, про які Ваш організм сам Вам говорить. Перше — це почуття спраги. Це означає, що якщо Вам хочеться пити, то потрібно пити. І друге — потрібно стежити за кольором сечі. Якщо колір темний, то потрібно збільшити кількість вживаної води, а якщо світла — турбуватися не варто.

Також, Світлана Фус спростувала міф про те, що запивати їжу під час приймання їжі не можна, оскільки розбавляється шлунковий сік, через що погіршується процес перетравлення їжі та збільшується обсяг шлунка.

Дієтолог зазначає, що невелика кількість води при прийманні їжі не зашкодить, проте все ж рекомендує стежити за тим, скільки та що Ви запиваєте.

Раніше, "Телеграф" писав, що дієтолог Світлана Фус поділилася переліком продуктів, які можуть наповнювати організм крім води.