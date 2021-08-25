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МОЗ не виключає введення привілеїв для вакцинованих від коронавірусу, однак є умова

Автор
А. Дворовенко
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МОЗ не виключає введення привілеїв для вакцинованих від коронавірусу, однак є умова Новина оновлена 25 серпня 2021, 14:53
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко

Про повне пом'якшення карантину мова не йде

У Міністерстві охорони здоров’я України знову заговорили про привілеї для вакцинованих від коронавірусу громадян на випадок нового локдауну. Людям можуть дозволити відвідувати публічні місця, однак є умова.

Про це під час брифінгу у середу, 25 серпня, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, мова йде не про повне пом’якшення у разі жорсткого локдауну, а лише про певні вийнятки. Зокрема, можуть дозволити роботу певних сфер економіки навіть у разі "червоної" зони, однак для цього персонал закладу має бути вакцинованим.

"Наприклад, кінотеатри зможуть працювати, якщо колектив кінотеатру буде вакцинований і люди, які будуть приходити до нього, будуть показувати COVID-сертифікат. І таких сфер багато. У Франції, у Німеччині сьогодні пропрацьовуються різні варіанти", — заявив Ляшко.

Глава МОЗ додав, що Україна зможе перейняти досвід ЄС та США та обрати такий варіант, який працюватиме краще.

Крім того, влада планує стимулювати різні сфери бізнесу та життя до вакцинації.

Нагадаємо, що після Дня Незалежності України епідеміологи прогнозують сплеск захворюваності коронавірусом в Україні. При цьому на ранок середи, 25 серпня, нових випадків COVID-19 знову стало більше.

Також "Телеграф" повідомляв, що президент Польщі привіз в Україну "гуманітарку" для боротьби з COVID-19. Серед переданої Україні допомоги 650 тис. доз вакцини AstraZeneca, які вже розвезено по регіонах країни.

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