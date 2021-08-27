Повторне щеплення від коронавірусу в Україні будуть робити через рік

МОЗ не виключає, що препарат від коронавірусу можна буде змінити

Через рік після після проходження повного курсу вакцинації від коронавірусу українцям запропонують зробити повторне щеплення. МОЗ не виключає, що вакцину можна буде змінити.

Про це у п’ятницю, 27 серпня, заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю "BBC News".

За його словами, наразі в Україні громадянам не роблять бустерну (третю, допоміжну) дозу COVID-вакцини, однак основна стратегія МОЗ полягає у тому, щоб провести ревакцинацію населення через рік.

При цьому Кузін зазначив, що достовірної інформації щодо необхідності ревакцинації від коронавірусу наразі немає.

"Є лише декілька заяв фармкомпаній, що бустерна доза викликає більшу імунну відповідь", — зазначив санлікар, додавши, що ще невідомо, чи введення третьої дози вакцини буде обов’язковим.

При цьому заступник глави МОЗ не виключає, що під час вакцинації третьою дозою препарат від COVID-19 можна буде змінити.

"Скоріше за все, наприкінці вересня ми отримаємо нові дані про ефективність бустерної дози. Стратегії про ревакцинацію будуть розглядатися також пізніше", – резюмував санлікар.

Нагадаємо, раніше у компанії AstraZeneca заявили, що людям, які отримали щеплення їх препаратом третя доза — не потрібна. При цьому дані дослідження компанії Pfizer показали, що третя доза їх вакцини здатна підвищити титри нейтралізуючих антитіл до 100 раз.

Варто зазначити, що вакцинація в Україні наразі просувається досить швидкими темпами. Так, лише за минулу добу щеплення від коронавірусу отримали 173 435 осіб, з них другу дозу ввели 117 527 громадянам.

Дані по введеним за минулу добу препаратам від коронавірусу:

Кількість вакцинованих від COVID-19 в Україні за добу

З початку вакцинації в Україні щеплення отримали вже 5 208 200. Найчастіше громадян щеплювали вакциною КОМІРНАТІ виробництва Pfizer.

Кількість вакцинованих від COVID-19 в Україні за весь час

Раніше "Телеграф" повідомляв, що наразі вакцинуватися від коронавірусу в Україні може кожен бажаючий. Для цього слід звернутися до свого сімейного лікаря.