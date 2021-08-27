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Дельта-штам коронавірусу в 3-4 рази заразніший за звичайний, — лікар-епідеміолог

Автор
Т. Єрохіна
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Дельта-штам коронавірусу в 3-4 рази заразніший за звичайний, — лікар-епідеміолог Новина оновлена 27 серпня 2021, 16:50
Ілюстративне фото. Pixabay

Епідеміолог очікує погіршення ситуації з коронавірусом в Україні

В Україні, за даними Міністерства охорони здоров’я, поширюється штам коронавируса "Дельта". Чим цей варіант вірусу відрізняється від попередніх і чи може спровокувати нову хвилю Covid-19? "Телеграф" звернувся за роз’ясненням ситуації до кандидата медичних наук, лікаря-епідеміолога Андрія Александріна.

Як пояснив медик, в Україні "Дельта-штам" з’явився раніше, але зараз його почали більше тестувати. Александрін прогнозує, що цей штам буде поширюватися далі й далі, з огляду на минулі масові свята і гуляння, під час яких величезна кількість людей не дотримувалася соціальної дистанції.

Головна відмінність штаму "Дельта" від інших, зокрема, початкового, який вперше виявили в китайській провінції Ухань, полягає в його заразливості — так званій контагіозності (властивість інфекції передаватися від хворої людини до здорової).

"Якщо в середньому одна хвора людина інфікувала 2-2,5 людини, то на сьогоднішній день одна людина, у випадку з" Дельта-штамом", інфікує мінімум 7-9 осіб, а то і більше. Дослідження показують, що заразливість збільшилася", — розповів епідеміолог.

Крім того, медик акцентує на дослідженні, яке говорить про повітряно-аерозольний шлях передачі коронавірусу як основний. Аргументи вчених раніше були представлені в статті наукового журналу The Lancet. Хоча на початку пандемії Всесвітня організація охорони здоров’я акцентувала на тому, що основний шлях передачі Covid-19 — крапельний, протистояти якому можуть такі заходи, як соціальна дистанція і масковий режим.

З огляду на нові дані, Александрін звертає увагу на те, що більшість приміщень в Україні не має належної механічної вентиляції, відсутній контроль повітрообміну, температурного режиму, вологості повітря і рівня CO2. Лікар зазначає, що спочатку в США, а тепер уже і в країнах Європи, зайнялися цим моментом: монтують вентиляційні системи, які мінімізували б концентрацію інфекційного аерозолю в закритих приміщеннях.

"Я вважаю, що нашій країні треба звернути увагу на останні тенденції створювати якісні вентиляційні системи, — зазначає епідеміолог. — В рамках тієї ж програми "Велике будівництво можна було б підготувати навчальні установи, що значно знизить захворюваність населення. Бо діти є основною причиною масового поширення всіх і повітряних, і крапельних інфекцій".

За словами лікаря, ситуація з коронавірусом в Україні, ймовірно, буде погіршуватися.

"Сплеск буде тоді, коли в Україні масово з’являться тест-системи. Ще один показник, на який ми повинні звернути увагу, кількість зайнятих ліжок в лікарнях. Госпіталізація за останній тиждень зросла на 18%. Такий темп у нас був тільки в лютому 2020 року, тобто зараз пішов дуже сильний приріст", — зазначає Александрін.

Епідеміолог очікує серйозного спалаху коронавірусу незабаром після минулих заходів до Дня Незалежності України.

"Ми повинні розуміти, що прийде вересень, трошки похолодає, закриють вікна в садках і школах, підвищиться концентрація аерозолю і через діток, як і завжди, почнеться стрімке поширення ГРЗ, — розповідає медик. — Напевно, ми можемо піти за сценарієм, який спостерігаємо в Росії, де дуже велика смертність від "Дельта-штаму", висока госпіталізація ".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Росії кожен день на коронавірус хворіють близько 20 тисяч осіб.

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