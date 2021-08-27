У родинному колі і за кордоном: де ще можна заразитися коронавірусом

Ігор Кузін розповів, де найчастіше заражаються коронавірусом.

Зовсім скоро до України може дійти третя хвиля коронавірусу, адже хвороба продовжує прогресувати, а кількість заражень все більше і більше. Найчастіше люди інфікуються у закритих приміщеннях, а також за кордоном.

Про це в п’ятницю, 27 серпня, "BBC News Україна" розповів головний санітарний лікар країни Ігор Кузин.

За його словами, у відкритому просторі є набагато менше шансів заразитися коронавірусів, ніж в закритому приміщенні.

Якщо в метро, наприклад, потрібно використовувати маски, то на сімейних святах навряд чи хтось це зробить, хоча в колі рідних, як і у вагоні транспорту, може бути COVID.

Тому Кузін говорить, що святкування чого-небудь серед великої кількості людей — відповідальність кожного українця.

Головний санлікар заявив, що є три місця, де люди найчастіше інфікуються коронавірусом: великі сімейні свята (наприклад, весілля), професійні колективи, а також за кордоном.

Крім того, Кузін говорить, що в релігійних закладах часто не дотримуються правил індивідуального захисту, тому там також є шанси "підхопити" COVID.

"Однак сказати, що це ключовий фактор, який нам дає більше хворих, не можна", — заявляє санлікар.

Попри зростання захворюваності Кузін говорить, що в Україні поки що контрольована ситуація, тому на День Незалежності 24 серпня дозволили проведення публічних заходів після опрацювання всіх протиепідемічних заходів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через рік після проходження повного курсу вакцинації від коронавірусу українцям доведеться зробити повторне щеплення — це можна буде зробити навіть іншою вакциною.

Нагадуємо, що зараз в Україні набирає обертів коронавірус штаму "Дельта". Станом на 20 серпня в країні зафіксували більше півтисячі заражень.