Заразність штаму "Дельта" порівнюють з вітрянкою, - лікарка-інфекціоністка розповіла про симптоми

Лікарка-інфекціоністка повідомила, що симптоми "Дельти" проявляються швидше, ніж через 5-7 днів, як було з іншими штамами Covid-19

Штам коронавірусу "Дельта", який частіше стали виявляти в Україні, є більш заразним і швидше проявляється при інфікуванні. Про це в коментарі "Телеграфу" розповіла лікарка-інфекціоністка Леся Радковська.

Як пояснила лікарка, штам "Дельта" заразніший та агресивніший за своїх "братів".

"Вірус постійно мутує і змінюється, бо хоче жити й продовжувати свій рід, — зазначає Радковська. — Його інкубаційний період (час від інфікування до проявів хвороби) теж зменшився у порівнянні. Якщо у цифрах: заразність порівнюють з вітряною віспою (вітрянкою), тобто з ймовірністю 90% ви захворієте після контакту з хворим".

Симптоми у хворих зʼявляються швидше, а не через 5-7 днів, як було з іншими штамами. Серед проявів інфекціоністка зазначає біль голови, першіння у горлі, кашель, рідкі випорожнення, підвищення температури з перших днів. Тоді як втрата нюху чи смаку, за її словами, вже не є такими масовими.

"І ускладнення, якого боїмося ми, лікарі, це — цитокіновий шторм… Тут, на жаль, він теж набагато швидше може проявитися", — зазначила Радковська.

На думку лікарки, "Дельта" може спричинити нову хвилю, але не окремо, а разом і з попередніми штамами, бо вони ж не зникли.

"Хвиля вже почалась, але її величина залежить від нас усіх, — вважає Радковська. — Бо зараз усі повертаються з відпусток (в тому числі з-за кордону), діти від бабусь з дідусями. Населення не дотримується правил носіння масок, більшість почала легковажити цим. Та й вакцинацію дехто робить лише на папері, заради поїздок, а не задля здоров’я. Крім того, до цього може приєднатись "дідусь" -грип, сезон якого ось-ось розпочнеться".

Інфекціоністка закликає уважно ставитися до свого здоров’я, бо від профілактики залежить більше, ніж ми думаємо.

"На цей час не існує такої чарівної таблетки, щоб "бац" і одужав, а коли людина знаходиться у реанімації, то час назад вже не повернеш… Будьте здорові!" – резюмувала Радковська.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що лікарі прогнозують новий сплеск коронавірусу незабаром після масових святкувань Дня Незалежності України.