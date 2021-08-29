Скільки чашок кави потрібно випивати, щоб знизити ризик інсульту — доповідь вчених

Така доза кави в день знижує ризик інсульту на 21%.

Вживання до трьох чашок кави в день знижує ризик інсульту та смертельних захворювань серця.

Про це йдеться у доповіді на Конгресі ESC 2021, передає Medicalxpress.com.

Вчені з Будапешта прийшли до висновку, що щоденне вживання кави безпечно.

Незважаючи на те, що кава є одним з найбільш споживаних напоїв у світі, мало що відомо про довгостроковий вплив регулярного споживання цього напою на здоров’я серцево-судинної системи.

Тому медики провели дослідження, де вивчали зв’язок між звичайним вживанням кави і серцевими захворюваннями.

У дослідженні взяли участь 468 629 учасників без ознак серцевого захворювання на момент набору. Оцінювався зв’язок щоденного споживання кави з наслідками інцидентів протягом середнього періоду спостереженнь в 11 років.

У порівнянні з тими, хто не п’є кави, легке або помірне споживання було пов’язано з 12% меншим ризиком смерті від всіх причин, 17% меншим ризиком смерті від серцево-судинних захворювань та зниженням ризику інсульту на 21%.

Слід нагадати, що недавно каліфорнійські вчені провели дослідження впливу кави на роботу серця.

Крім того, стало відомо, що вживання кави сприяє зниженню ризику хронічної печінкової недостатності.