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Скільки чашок кави потрібно випивати, щоб знизити ризик інсульту — доповідь вчених

Автор
Т. Гулеватая
Дата публікації
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Скільки чашок кави потрібно випивати, щоб знизити ризик інсульту — доповідь вчених Новина оновлена 28 серпня 2021, 15:26
Вчені довели користь кави. Фото: Unsplash.com

Така доза кави в день знижує ризик інсульту на 21%.

Вживання до трьох чашок кави в день знижує ризик інсульту та смертельних захворювань серця.

Про це йдеться у доповіді на Конгресі ESC 2021, передає Medicalxpress.com.

Вчені з Будапешта прийшли до висновку, що щоденне вживання кави безпечно.

Незважаючи на те, що кава є одним з найбільш споживаних напоїв у світі, мало що відомо про довгостроковий вплив регулярного споживання цього напою на здоров’я серцево-судинної системи.

Тому медики провели дослідження, де вивчали зв’язок між звичайним вживанням кави і серцевими захворюваннями.

У дослідженні взяли участь 468 629 учасників без ознак серцевого захворювання на момент набору. Оцінювався зв’язок щоденного споживання кави з наслідками інцидентів протягом середнього періоду спостереженнь в 11 років.

У порівнянні з тими, хто не п’є кави, легке або помірне споживання було пов’язано з 12% меншим ризиком смерті від всіх причин, 17% меншим ризиком смерті від серцево-судинних захворювань та зниженням ризику інсульту на 21%.

Слід нагадати, що недавно каліфорнійські вчені провели дослідження впливу кави на роботу серця.

Крім того, стало відомо, що вживання кави сприяє зниженню ризику хронічної печінкової недостатності.

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