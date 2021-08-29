В Україні за добу майже 2000 нових хворих коронавірусом, кількість госпіталізацій стабільно висока

За добу від COVID-19 померли 34 особи

Станом на ранок неділі, 29 серпня, в Україні зафіксували 1906 нових випадків захворювань коронавірусом. Відзначимо, що кілька днів поспіль кількість хворих коливається у межах двох тисяч. За минулу добу також захворіли 134 дитини та 40 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Так, за 28 серпня з коронавірусом госпіталізували 772 особи. При цьому кількість госпіталізацій в Україні стабільно висока кілька днів поспіль — за 28 серпня госпіталізували 708 осіб, за 27 серпня госпіталізованих було 838.

Також за суботу від коронавірусу одужали 685 пацієнтів, а ще 34 — померли.

Лідером захворюваності за добу став Київ (240). Також високий приріст хворих у Харківській (156), Дніпропетровській (140), Київській (134) та Донецькій (132) областях.

За весь час пандемії в Україні коронавірусом захворіли 2 284 191 осіб, з них одужали – 2 206 392 осіб, а померли – 53 720.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що американська розвідка оприлюднила дані про поширення COVID-19. За їх інформацією, вірус не є цілеспрямованою біологічною зброєю.