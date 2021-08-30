Рівень госпіталізацій майже досяг рівня нових випадків: статистика коронавірусу за добу

Летальних випадків за добу зафіксували 18

Станом на ранок понеділка, 30 серпня, в Україні зафіксували 749 нових випадків захворювання коронавірусом. Нагадаємо, що перед тим кілька днів поспіль фіксували понад 1500 хворих. Однак, навіть при такій кількості хворих рівень госпіталізацій залишається високим.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що у числі хворих за минулу добу 55 дітей та 6 медпрацівників.

При цьому за неділю госпіталізували 583 особи. Днем раніше госпіталізованих було 464, але це при 1581 випадку зараження за добу. Що може свідчити про те, що кількість хворих коронавірусом з важким перебігом зростає.

Також від коронавірусу минулої доби вилікувався 291 пацієнт. При цьому 18 осіб померли.

Лідером захворюваності у регіональному розрізі став Київ (148). Також високий рівень захворюваності у Чернівецькій (74), Дніпропетровській (72), Одеській (49) та Тернопільській (48) областях.

За весь час пандемії в Україні COVID-19 зафіксували 2 284 940 осіб, з них одужали 2 206 683 осіб, летальних випадків — 53 738.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні Україна отримала 190 тисяч доз вакцини виробництва Pfizer. Ця партія прибула в нашу країну з США у рамках механізму COVAX.