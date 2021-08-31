Вдвічі більше нових випадків та смертей: статистика коронавірусу за добу

За добу захворіли 75 дітей та 31 медпрацівник

В Україні станом на ранок вівторка, 31 серпня, зафіксували вдвічі більше нових випадків коронавірусу та смертей від нього, порівнюючи з показниками попередньої доби. За добу було зафіксовано 1356 випадків інфікування та 51 летальний випадок.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

У числі 1356 нових підтверджених випадків — 75 дітей та 31 медпрацівник. За добу до цього приріст хворих склав 749 нових випадків.

Кількість госпіталізацій за понеділок склала 470 осіб. Цей показник дещо знизився у порівнянні з попередніми даними — за неділю госпіталізували 583 особи. Вилікувались за добу 1257 осіб.

При цьому летальність від COVID-19 зросла вдвічі. За понеділок померла 51 особа (добою до цього летальних випадків було лише 18).

У лідерах по кількості нових підтверджених випадків як і раніше залишається Київ (204). Також високий приріст хворих спостерігається у Харківській (144), Одеській (127), Луганській (106) та Чернівецькій (87) областях.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у ВООЗ змінили думку щодо бустерних доз вакцин і заявили, що третя доза не розкіш, а життєва необхідність для громадян з груп ризику. При цьому раніше повідомлялося, що третє щеплення від коронавірусу поки робити не треба.