Стрімко поширюється: ВООЗ взяла під приціл вже п’ятий штам коронавірусу

Поки штам не вважається небезпечним

"Колумбійський" різновид коронавірусу став вже п’ятим, що цікавить Всесвітню організацію охорони здоров’я. Йому присвоїли ідентифікатор "Мю" (Mu).

Відповідне поле з’явилося в таблиці модифікацій коронавірусу, що представляють інтерес, 30 серпня.

Відзначається, що "колумбійський" коронавірус (B.1.621) вперше помітили в січні 2021 року і зараз він вже був помічений в Іспанії, Італії, Бельгії, Нідерландах та інших країнах Європи.

Згідно з першими дослідженнями, йому добре опираються пацієнти, щеплені вакциною Pfizer/Biontech.

Однак випадки зараження реєструються все частіше і на більшій території, при цьому є підозри, що мутації можуть змінити властивості коронавірусу, через що "Мю" внесли до списку штамів, що представляють інтерес. Такими також вважаються штами "єта", "йота", "каппа" і "лямбда".

Є ще й список небезпечних мутацій, куди входять штами "альфа", "бета", "гамма" і "дельта".

Як повідомляв "Телеграф", раніше в ВООЗ назвали групи ризику, яким життєво необхідна третє щеплення від коронавірусу.