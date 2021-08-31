Стрімко поширюється: ВООЗ взяла під приціл вже п’ятий штам коронавірусу
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Поки штам не вважається небезпечним
"Колумбійський" різновид коронавірусу став вже п’ятим, що цікавить Всесвітню організацію охорони здоров’я. Йому присвоїли ідентифікатор "Мю" (Mu).
Відповідне поле з’явилося в таблиці модифікацій коронавірусу, що представляють інтерес, 30 серпня.
Відзначається, що "колумбійський" коронавірус (B.1.621) вперше помітили в січні 2021 року і зараз він вже був помічений в Іспанії, Італії, Бельгії, Нідерландах та інших країнах Європи.
Згідно з першими дослідженнями, йому добре опираються пацієнти, щеплені вакциною Pfizer/Biontech.
Однак випадки зараження реєструються все частіше і на більшій території, при цьому є підозри, що мутації можуть змінити властивості коронавірусу, через що "Мю" внесли до списку штамів, що представляють інтерес. Такими також вважаються штами "єта", "йота", "каппа" і "лямбда".
Є ще й список небезпечних мутацій, куди входять штами "альфа", "бета", "гамма" і "дельта".
Як повідомляв "Телеграф", раніше в ВООЗ назвали групи ризику, яким життєво необхідна третє щеплення від коронавірусу.
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