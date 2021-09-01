Допомагає процесу схуднення і не тільки: Марина Боржемська поміркувала про важливість сну

Тренер Марина Боржемська розповіла про користь повноцінного сну для здоров’я.

Відомий український фітнес-тренер і експерт по харчуванню Марина Боржемська, яка раніше назвала найбільш несприятливі поєднання продуктів, продовжує проводити різні лікнепи на тему здоров’я, схуднення і правильного харчування для своїх підписників.

На своїй сторінці в Інстаграм Боржемська поміркувала на тему важливості повноцінного сну для здоров’я. Тренер зазначає, що повноцінний сон зміцнює пам’ять і покращує когнітивні функції, знімає напругу, дає можливість розвантажитися психіці, знижує рівень стресу, а також допомагає виведенню токсинів і виробленню меланіну.

Також, щоб відновитися, людині потрібен 8-годинний цикл сну, найважливішою частиною якого є глибокий сон. Саме на цій стадії організм відновлюється і перезаряджається.

Також, Марина Боржемська зазначає, що ті люди, які погано або мало сплять, більше переїдають протягом дня, що сприяє набору зайвих кілограмів. Саме тому дуже важливо вчасно лягати спати і повноцінно відпочивати.

Раніше, "Телеграф" писав, що психолог Олександра Зінькова поділилася своїми методами, як можна налагодити сон.