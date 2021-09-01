Заражені Дельта-штамом COVID-19 можуть передавати його за два дні до того, як відчують перші симптоми

Експерти, як і раніше, кращим способом захисту називають вакцинацію

Коронавірус штаму "Дельта", випадків якого в Україні стало більше, поширюється значно швидше. Вчені з’ясували, що люди з дельта-штамом можуть передавати вірус за два дні до того моменту, поки у них з’являться перші симптоми.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Nature.

Повідомляється, що досимптомна передача вірусу була виявлена і при інших варіантах коронавірусу, однак тоді розрив між позитивним COVID-тестом і першими симптомами захворювання становив всього 0,8 дня. У випадку зі штамом Delta розрив склав 1,8 дня.

Дані дослідження також свідчать про те, що у 75% випадків зараження "Дельтою" відбулося саме до появи будь-яких симптомів у вже інфікованих ним.

"У той час як більш рання версія COVID-19 передавалася так само, як і застуда, варіант Delta більш заразний, ніж сезонний грип, поліомієліт, віспа, лихоманка Ебола і пташиний грип, і так само заразний, як вітряна віспа", — заявив доктор Стефен Аммон, медичний директор цільової групи COVID-19 Dispatch Health.

Експерти вважають, що на даному етапі найкращим способом боротьби з цим штамом коронавірусу є вакцинація.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому заразність штамом "Дельта" експерти порівнюють з вітрянкою. Про це розповіла лікар-інфекціоніст Леся Радковська.

Також ми писали, що ситуація зі штамом Delta в Україні може погіршитися через минулі масові гуляння на свята.