В Європі зафіксували новий штам коронавірусу: наскільки він заразний і небезпечний

Південноафриканська мутація ковіда вийшла за межі континенту і атакувала Європу

Крім коронавірусу мутації "Дельта", яка провокуює нові хвилі пандемії у всьому світі, в багатьох країнах почав поширюватися новий і невивчений південноафриканський штам. Поки він носить назву C.1.2. і є ймовірність того, що він може бути резистентним до наявних антиковідних вакцин.

За інформацією Reuters, дану мутацію виявили в ПАР на початку цього року. Однак тепер вона не тільки вражає африканців, які реєструють близько 12 000 випадків на добу, а й вийшла за межі континенту. Так, перші випадки C.1.2. вже зафіксували в Китаї, Португалії, Швейцарії, Великобританії та інших країнах.

Втім, в ВООЗ закликають не панікувати щодо даного штаму, принаймні поки що. На даний момент кількість заражень цією мутацією не перевищує 100 випадків за межами Африки. В Україні і в сусідніх державах цього типу вірусу поки немає.

Вчені говорять, що продовжують вивчати C.1.2. і на даний момент з’ясували, що він швидко поширюється і включає в себе багато різних мутацій. Також не виключено, що він може бути стійкий до щеплень, проте це ще належить довести.

Втім, продовжують в ВООЗ, їх заклопотаність викликають інші мутації ковіда: альфа, бета, гамма і дельта, які провокують важкий перебіг хвороби. Що ж стосується південноафриканського штаму, за словами експертів, його циркуляція в світі поки не наростає.

Нагадаємо, в ВООЗ, яка раніше заявила, що третє щеплення проти коронавірусу не є необхідністю і робити його поки не потрібно, змінили свою думку. В організації вважають, що бустерні дози вакцини не є розкішшю, а життєво необхідні людям із груп ризику.