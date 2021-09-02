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Лікар Комаровський розповів, як зміцнити імунітет дитини восени

Автор
Т. Гулеватая
Дата публікації
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Автор
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Лікар і телеведучий Євген Комаровський Новина оновлена 02 вересня 2021, 15:29
Лікар і телеведучий Євген Комаровський

Лікар порадив батькам забути про таблетки для імунітету.

Зовсім скоро почнеться сезонний підйом захворюваності на грип. Крім того, епідеміологи прогнозують чергову хвилю захворюваності на коронавірус.

Імунітет дорослих буде піддаватися різноманітним вірусним і бактеріальним атакам. А дитячий організм залишається ще більш уразливим навіть для найпростіших інфекцій.

Лікар і телеведучий Євген Комаровський в своєму журналі дав кілька порад батькам, як зберегти імунітет дитини на високому рівні.

Для початку він нагадав, що не слід забувати, що у дитини при народженні вже утворився нормальний імунітет, а завдання батьків — підтримувати його на достатньому рівні. Крім того, слід пам’ятати, що помірна кількість мікробів навколо дитини завжди йде їй на користь.

Ось кілька головних правил чарівної формули міцного імунітету:

  1. Однаково погані і повна антисанітарія, і абсолютна стерильність.
  2. Фізична активність.
  3. Нормальний питний режим.
  4. Нормальна вологість і температура повітря.
  5. Збалансоване харчування.

Також лікар застеріг батьків від "таблеток для імунітету", так як це всього лише маркетинговий хід.

І порекомендував забезпечити дитині щоденне збалансоване харчування і достатній режим рухової активності. А про чарівні таблетки раз на добу краще забути.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", лікар розповів, в яких випадках біль у животі може бути небезпечним. А раніше Комаровський поділився порадами, як відучити дитину від соски.

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