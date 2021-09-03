Відмова органів та рідкісний тромбоз: в Європі занепокоїлися побочками після вакцин Pfizer і Johnson & Johnson

Вчені не виключають, що хвороби можуть бути викликані щепленніми від ковіду

Європейський регулятор в області фармацевтики — комітет з безпеки Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) — вивчає два побічних ефекти в результаті вакцинації препаратами Johnson & Johnson і Pfizer. Останній, до слова, є найбільш затребуваним в Україні.

Так, за інформацією The Guardian, експерти вивчають ризики виникнення мультисистемного запального синдрому після щеплення Pfizer/BioNTech, так як є перші скарги на даний недуг у вакцинованих. Відзначимо, що хвороба викликає запалення відразу в декількох системах людського організму, характеризується жаром, зниженим тиском і навіть відмовою деяких органів.

Що ж стосується вакцини Johnson & Johnson, то медики розслідують випадки досить рідкісних тромбозів, які можуть бути пов’язані з щепленнями.

Про результати досліджень європейські вчені обіцяють повідомити вже найближчим часом.

Відзначимо, що найчастіше з шести доступних щеплень українці вибирають американське Pfizer — ним вакцинували майже 2 млн разів. На другому місці опинилася китайська вакцина CoronaVac, далі йдуть американська Moderna, індійський Covishield і європейська AstraZeneca. Менш популярна в Україні через дефіцит однодозова вакцина фірми Janssen, яку зробили всього 16 961 українцю.

Як раніше повідомляв "Телеграф", українцям старше 65 років, які минулої весни хворіли коронавірусом і перебували на лікуванні в лікарні, рекомендується вакцинуватися. Про це в коментарі "Телеграфу" сказала лікар-епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк.