Захворюваність висока, але зросла кількість видужалих: зведення по COVID-19 в Україні на 4 вересня

Найбільше хворих у столиці, Харкові та Одесі

На ранок суботи, 4 вересня, добове число хворих коронавірусом дещо знизилося, але все одно залишається на високому рівні.

Про це свідчить щоденне зведення від МОЗ, повідомляє "Телеграф".

Відзначається, що з першого ж дня осені захворюваність стабільно перевищує позначку в 2 тисячі нових випадків за день, а напередодні побили річний рекорд за кількістю хворих.

За п’ятницю, 3 вересня, зареєстрували:

2 614 нових випадків COVID-19 (вчора було 2 693);

1 447 видужалих (з 7 липня це число не перевищувало позначку в 1,3 тисячі);

44 смерті;

824 госпіталізації.

У числі хворих 196 дітей і 46 медпрацівників, при цьому, найбільше нових випадків випало на Київ, Харківщину і Одещину.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні стало відомо, що дві області України перебувають на межі виходу з "зеленої" зони карантину.