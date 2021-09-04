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Захворюваність висока, але зросла кількість видужалих: зведення по COVID-19 в Україні на 4 вересня

Автор
В. Куценко
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Захворюваність висока, але зросла кількість видужалих: зведення по COVID-19 в Україні на 4 вересня Новина оновлена 04 вересня 2021, 08:29

Найбільше хворих у столиці, Харкові та Одесі

На ранок суботи, 4 вересня, добове число хворих коронавірусом дещо знизилося, але все одно залишається на високому рівні.

Про це свідчить щоденне зведення від МОЗ, повідомляє "Телеграф".

Відзначається, що з першого ж дня осені захворюваність стабільно перевищує позначку в 2 тисячі нових випадків за день, а напередодні побили річний рекорд за кількістю хворих.

За п’ятницю, 3 вересня, зареєстрували:

  • 2 614 нових випадків COVID-19 (вчора було 2 693);
  • 1 447 видужалих (з 7 липня це число не перевищувало позначку в 1,3 тисячі);
  • 44 смерті;
  • 824 госпіталізації.

У числі хворих 196 дітей і 46 медпрацівників, при цьому, найбільше нових випадків випало на Київ, Харківщину і Одещину.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні стало відомо, що дві області України перебувають на межі виходу з "зеленої" зони карантину.

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