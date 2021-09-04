Захворюваність висока, але зросла кількість видужалих: зведення по COVID-19 в Україні на 4 вересня
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Найбільше хворих у столиці, Харкові та Одесі
На ранок суботи, 4 вересня, добове число хворих коронавірусом дещо знизилося, але все одно залишається на високому рівні.
Про це свідчить щоденне зведення від МОЗ, повідомляє "Телеграф".
Відзначається, що з першого ж дня осені захворюваність стабільно перевищує позначку в 2 тисячі нових випадків за день, а напередодні побили річний рекорд за кількістю хворих.
За п’ятницю, 3 вересня, зареєстрували:
- 2 614 нових випадків COVID-19 (вчора було 2 693);
- 1 447 видужалих (з 7 липня це число не перевищувало позначку в 1,3 тисячі);
- 44 смерті;
- 824 госпіталізації.
У числі хворих 196 дітей і 46 медпрацівників, при цьому, найбільше нових випадків випало на Київ, Харківщину і Одещину.
Як повідомляв "Телеграф", напередодні стало відомо, що дві області України перебувають на межі виходу з "зеленої" зони карантину.
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