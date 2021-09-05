В Україні стрімко зростає кількість госпіталізованих з коронавірусом: статистика за добу

У числі хворих за суботу 102 дитини та 28 медпрацівників

В Україні станом на ранок неділі, 5 вересня, зафіксували 1379 нових випадків коронавірусу, що дещо нижче за дані попередньої доби. Однак рівень госпіталізацій залишається високим і продовжує рости.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Так, за минулу добу з коронавірусом госпіталізували 899 осіб, що на 75 випадків більше ніж добою раніше. При цьому летальних випадків було зафіксовано 17, а одужали 407 пацієнтів.

У числі хворих за суботу 102 дитини та 28 медпрацівників.

Вперше за тривалий час Київ (141) поступився першістю за приростом нових хворих, адже найбільше випадків зафіксували у Харківській області (144). Також високий рівень захворюваності у Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях.

За весь час пандемії в Україні зафіксували 2 297 534 випадків COVID-19, при цьому 2 212 720 осіб одужали, а 53 983 — померли.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на фоні зростання нових випадків коронавірусу дві області України опинилися на межі "жовтої зони".