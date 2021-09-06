Вода корисна, але може і нашкодити: вчені розповіли, скільки рідини людині потрібно випивати за добу

На кількість випитої води впливає не тільки вага людини, але і спосіб життя, погодні умови

Вживання води для будь-якої людини обов’язкове, але для кожного є своя норма, скільки потрібно випити рідини протягом дня. Як надлишок води в організмі, так і дефіцит, можуть привести до проблем зі здоров’ям.

Про це повідомляє Національна академія наук, інженерії та медицини.

Якщо людина п’є недостатню кількість води, вона може зіткнутися зі зневодненням організму. Головними ознаками є сухість у роті, підвищений тиск і температура, головний біль, печіння в очах, сонливість і запаморочення.

Занадто багато випитої води також погано позначиться на здоров’ї — це стан називається гіпергідратація. Симптоми дуже схожі на ті, які можуть проявлятися після отруєння алкоголем — слабкість у м’язах, нудота, судоми.

Таким чином, надмірна кількість випитої води також погана для людини, як і недостатня, тому дуже важливо, щоб був баланс.

Знайти його можна, якщо враховувати вагу людини. Орієнтовна норма рідини в день для дорослої людини становить 4% від загальної маси тіла. Наприклад, якщо людина важить 70-75 кг, то їй потрібно випивати 2800 — 3000 мл в день. Крім того, мова йде не тільки про воду, а й про рідини, які надходять в організм з їжею.

Також потрібно брати до уваги погодні умови, спосіб життя та умови, у яких знаходиться людина.

"Коли ви занадто багато п’єте через силу, обсяг води у вашому організмі зростає, а рівень натрію в крові падає", — розповідає нефролог Мітчелл Рознер з Університету Вірджинії (США).

Людський організм втрачає воду через шкіру, легені, сечовий міхур і кишківник.

Таким чином, влітку люди втрачають більше води, ніж взимку.

Якщо вживати недостатню кількість води, то буде знижуватися обсяг крові в системі кровообігу, що призведе до погіршення постачання кисню до серця.

Якщо ж води в організмі занадто багато, в крові знижується рівень натрію. Тоді людина стикається з гіпонатріємією, в результаті чого можуть виникнути порушення в роботі серцево-судинної системи.

Взагалі, науковці рекомендують пити стільки води, скільки вимагає організм.

Є кілька головних ознак того, що людині потрібно збільшити кількість випитої в день води: біль, дискомфорт, хрускіт в суглобах; тьмяність шкіри, слабкість і навіть втрата м’язової маси.

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