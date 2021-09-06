Треба інформувати про ризики: інфекціоніст розповіла, чи варто вакцинуватися від COVID-19 вагітним

У МОЗ застерігають вагітних лише від однієї вакцини

В Україні вакцинація від коронавірусу з кожним днем набирає все більше обертів, у зв’язку з чим у громадян виникає багато питань, зокрема, чи варто вакцинуватися вагітним і що робити тим, хто планує дитину. Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, що для таких категорій громадян схвалені всі вакцини, однак є нюанси.

Про це провідний інфекціоніст МОЗ розповіла у інтерв’ю виданню "Обозреватель".

За словами Голубовської, для вагітних жінок та таких, що планують вагітність, ефективними та безпечними є всі схвалені в Україні вакцини від COVID-19 і вони добре проявили себе на практиці.

При цьому, на думку інфекціоніста, важливо індивідуально оцінювати кожного окремого пацієнта і повідомляти про всі можливі ризики.

"Обовʼязковим моментом є інформування пацієнта про всі можливі як переваги, так і ризики", – сказала вона.

Крім того, охочим вакцинуватися треба бути готовими до побічних ефектів — підвищення температури, болю в руці та почервоніння у місці уколу.

Попереджає Голубовська і про серйозні побічні ефекти, які не виключені після вакцинації — тромбоз і синдром тромбоцитопенії. Вони лікуються, але якщо вчасно помітити симптоми та звернутися до лікаря.

Також інфекціоніст закликає людей, які вакцинувалися від коронавірусу, повідомляти сімейного лікаря про запаморочення, головний біль та інші стани, яких не було до щеплення.

Як повідомляється на сайті вакцинації МОЗ України, вагітним та жінкам, які годують грудьми, ПРОТИПОКАЗАНО вакцинуватися від коронавірусу препаратом CoronaVac/Sinovac Biotech. Щодо інших вакцин застережень немає.

Протипоказання щодо вакцинації від коронавірусу

Варто зазначити, що станом на 4 вересня в Україні вакцинувалися від коронавірусу понад 5,5 мільйонів громадян. Про це свідчать відкриті дані Міністерства охорони здоров’я України. Вакцинація від коронавірусу на даний момент є добровільною.

Інфографіка МОЗ

У коментарі "Телеграфу" лікар-епідеміолог розповів, вакцинація — це єдиний спосіб захистити себе від смерті від коронавірусу та важкого перебігу захворювання.