Найнебезпечніші моменти при консервації грибів: чого варто побоюватися

Від грибів можна заразитися ботулізмом

В українців є хороша традиція, робити заготовки "дарів природи", а саме домашнє консервування грибів, томатів, огірків та інших продуктів харчування, які ми всі так любимо вживати взимку. З одного боку домашні консервації дуже зручні, але з іншого — вони несуть приховану небезпеку нашому здоров’ю, а саме хворобу ботулізм, яка в даний час є дуже поширеною.

Clostridium botulinum (паличка, або бактерія ботулізму) живе, як правило, в грунті, в якій, як ми знаємо, і проростають гриби. Продукти розпаду життєдіяльності паличок ботулізму потрапляють прямо в організм людини. Від такої хвороби можна померти, якщо не брати до уваги кілька рекомендацій.

Коли збираєте гриби, то обов’язково візьміть до уваги наступне:

ніколи не кладіть у кошик гриби, яких не знаєте або сумніваєтеся;

не збирайте старих, перезрілих або дуже молодих грибів;

під час посухи грибів краще не брати взагалі;

не вживати сирих грибів, не нюхайте, не облизуйте, особливо стежте за дітьми, якщо взяли з собою в ліс;

категорично заборонено давати гриби дітям до 7 років (у дітей до цього віку не вироблений певний фермент, який допомагає перетравлювати гриби);

не можна вживати грибів вагітним та жінкам, що годують.

Знайте, що ботулізм разом з грибами ще потрапляє і через принесений додому грунт. При попаданні грунту в домашню заготовку, ботулізм потрапляє в сприятливі умови (прокидається тільки в умовах відсутності доступу до кисню). У грунті ботуліна здатна жити десятиліттями, їй не страшний ні мороз, ні спека.

Якщо після споживання грибів почуваєте себе погано чи помітили нездорові ознаки у своїх близьких (нудота, блювота, головний біль, біль в животі), негайно викликайте "швидку допомогу". До її приїзду промийте шлунок 1-2 л сольовим розчином і пийте багато рідини.