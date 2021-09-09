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Найнебезпечніші моменти при консервації грибів: чого варто побоюватися

Автор
Т. Кармазіна
Дата публікації
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Мариновані гриби Новина оновлена 09 вересня 2021, 22:19
Мариновані гриби

Від грибів можна заразитися ботулізмом

В українців є хороша традиція, робити заготовки "дарів природи", а саме домашнє консервування грибів, томатів, огірків та інших продуктів харчування, які ми всі так любимо вживати взимку. З одного боку домашні консервації дуже зручні, але з іншого — вони несуть приховану небезпеку нашому здоров’ю, а саме хворобу ботулізм, яка в даний час є дуже поширеною.

Clostridium botulinum (паличка, або бактерія ботулізму) живе, як правило, в грунті, в якій, як ми знаємо, і проростають гриби. Продукти розпаду життєдіяльності паличок ботулізму потрапляють прямо в організм людини. Від такої хвороби можна померти, якщо не брати до уваги кілька рекомендацій.

Коли збираєте гриби, то обов’язково візьміть до уваги наступне:

  • ніколи не кладіть у кошик гриби, яких не знаєте або сумніваєтеся;
  • не збирайте старих, перезрілих або дуже молодих грибів;
  • під час посухи грибів краще не брати взагалі;
  • не вживати сирих грибів, не нюхайте, не облизуйте, особливо стежте за дітьми, якщо взяли з собою в ліс;
  • категорично заборонено давати гриби дітям до 7 років (у дітей до цього віку не вироблений певний фермент, який допомагає перетравлювати гриби);
  • не можна вживати грибів вагітним та жінкам, що годують.

Знайте, що ботулізм разом з грибами ще потрапляє і через принесений додому грунт. При попаданні грунту в домашню заготовку, ботулізм потрапляє в сприятливі умови (прокидається тільки в умовах відсутності доступу до кисню). У грунті ботуліна здатна жити десятиліттями, їй не страшний ні мороз, ні спека.

Якщо після споживання грибів почуваєте себе погано чи помітили нездорові ознаки у своїх близьких (нудота, блювота, головний біль, біль в животі), негайно викликайте "швидку допомогу". До її приїзду промийте шлунок 1-2 л сольовим розчином і пийте багато рідини.

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