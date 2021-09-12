Учені з’ясували, коли є найбільші шанси заразитися коронавірусом

Нові варіанти COVID-19 поки що залишаються недослідженими.

Найвищий ризик заразитися від хворої на початковий штам коронавірусу людини — у день появи симптомів. Високий рівень загрози також в період за 2 дні до та 3 дні після появи ознак захворювання.

Про це повідомляє "Medical News Today".

Дане дослідження науковців стосується лише першого варіанту COVID-19, адже всі наступні поки що детально не дослідили.

Такі відомості вчені отримали в результаті аналізу передачі вірусу серед жителів китайської провінції Чжецзян з січня по серпень 2020 року.

Учасниками експерименту стали 730 людей із COVID-19 та ще майже 9 тисяч осіб, котрі були в контакті з хворими.

Учені стежили за членами дослідження протягом 90 днів і брали в них аналізи, аби переконатися, що симптоми вірусу не зʼявляться через більший проміжок часу.

Таким чином, науковцям вдалося дізнатися, що люди, котрі заражалися від осіб із безсимптомним перебігом хвороби, також не мали явних ознак коронавірусу. Окрім того, у них була менша ймовірність заразити когось ще.

Дослідження показало, що найчастіше люди заражалися після тривалого контакту з хворими чи перебування в одному приміщенні. Ті, хто мав поодинокий контакт із зараженим, наприклад у транспорті, мав більші шанси уникнути захворювання.

Також вчені зʼясували, що кількість контактів людини із різними хворими впливає на її шанси заразитися.

Тепер науковцям потрібно працювати далі, щоб дослідити нові штами коронавірусу.

"Ми потребуємо окремих досліджень, щоби з’ясувати поширення зі штамом "Дельта" та поширення серед вакцинованих людей", — розповів один із вчених.

Нагадуємо, що Данія стала першою у Європі країною, котра повернулася до того способу життя, який був до пандемії. Тепер громадянам не потрібно буде носити маски і мати з собою ковідний сертифікат.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні для вакцинованих громадян може бути менше заборон, аніж для тих, хто проігнорував щеплення.