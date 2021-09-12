"Телеграф" розповідає, як регулярне вживання волоського горіха впливає на організм.

Волоські горіхи — джерело корисних речовин. У цьому маленькому продукті міститься дуже багато корисних речовин, вітамінів і мікроелементів, які позитивно впливають на організм людини. Також горіхи здатні зарядити енергією і знизити ризик різних захворювань.

Давайте розберемося в чому ж саме користь волоських горіхів.

Волоські горіхи — джерело біотину, Омега-3, вітамінів А, С, Е, К, PP і вітамінів групи В, мінералів: Mg, Zn, I, K, P, F, Na. Також вони містять в собі цінні ефірні олії, поживну клітковину і велику кількість білка. Варто відзначити, що за кількістю вітамінів горіхи перевершують цитрусові.

Волоські горіхи

У чому ж користь волоських горіхів:

Поліпшення пам’яті.

Запобігання депресії.

Поліпшення рухової функції.

Запобігання серцевих захворювань.

Підтримка краси шкіри, волосся і нігтів.

Додатковий заряд енергії.

Позитивно впливає на роботу щитоподібної залози і синтез гормонів.

Зміцнення імунної системи.

Поліпшення зору.

Також горіхи особливо корисні для вагітних. Корисні речовини, що містяться в них, забезпечують маму і малюка необхідними вітамінами і мінералами.

Варто відзначити, що волоські горіхи мають високу калорійність, тому вживати їх у великій кількості не рекомендується. Достатня кількість — 35 м в день.

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