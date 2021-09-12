Покращують пам’ять, запобігають депресії і наповнюють енергією: чому варто їсти волоські горіхи
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 15
"Телеграф" розповідає, як регулярне вживання волоського горіха впливає на організм.
Волоські горіхи — джерело корисних речовин. У цьому маленькому продукті міститься дуже багато корисних речовин, вітамінів і мікроелементів, які позитивно впливають на організм людини. Також горіхи здатні зарядити енергією і знизити ризик різних захворювань.
Давайте розберемося в чому ж саме користь волоських горіхів.
Волоські горіхи — джерело біотину, Омега-3, вітамінів А, С, Е, К, PP і вітамінів групи В, мінералів: Mg, Zn, I, K, P, F, Na. Також вони містять в собі цінні ефірні олії, поживну клітковину і велику кількість білка. Варто відзначити, що за кількістю вітамінів горіхи перевершують цитрусові.
У чому ж користь волоських горіхів:
- Поліпшення пам’яті.
- Запобігання депресії.
- Поліпшення рухової функції.
- Запобігання серцевих захворювань.
- Підтримка краси шкіри, волосся і нігтів.
- Додатковий заряд енергії.
- Позитивно впливає на роботу щитоподібної залози і синтез гормонів.
- Зміцнення імунної системи.
- Поліпшення зору.
Також горіхи особливо корисні для вагітних. Корисні речовини, що містяться в них, забезпечують маму і малюка необхідними вітамінами і мінералами.
Варто відзначити, що волоські горіхи мають високу калорійність, тому вживати їх у великій кількості не рекомендується. Достатня кількість — 35 м в день.
Раніше, "Телеграф" писав, скільки води потрібно людині випивати протягом дня.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-