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Покращують пам’ять, запобігають депресії і наповнюють енергією: чому варто їсти волоські горіхи

Автор
А. Барабан
Дата публікації
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Автор
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Грецькі горіхи Новина оновлена 12 вересня 2021, 18:25
Грецькі горіхи

"Телеграф" розповідає, як регулярне вживання волоського горіха впливає на організм.

Волоські горіхи — джерело корисних речовин. У цьому маленькому продукті міститься дуже багато корисних речовин, вітамінів і мікроелементів, які позитивно впливають на організм людини. Також горіхи здатні зарядити енергією і знизити ризик різних захворювань.

Давайте розберемося в чому ж саме користь волоських горіхів.

Волоські горіхи — джерело біотину, Омега-3, вітамінів А, С, Е, К, PP і вітамінів групи В, мінералів: Mg, Zn, I, K, P, F, Na. Також вони містять в собі цінні ефірні олії, поживну клітковину і велику кількість білка. Варто відзначити, що за кількістю вітамінів горіхи перевершують цитрусові.

Волоські горіхи
Волоські горіхи

У чому ж користь волоських горіхів:

  • Поліпшення пам’яті.
  • Запобігання депресії.
  • Поліпшення рухової функції.
  • Запобігання серцевих захворювань.
  • Підтримка краси шкіри, волосся і нігтів.
  • Додатковий заряд енергії.
  • Позитивно впливає на роботу щитоподібної залози і синтез гормонів.
  • Зміцнення імунної системи.
  • Поліпшення зору.

Також горіхи особливо корисні для вагітних. Корисні речовини, що містяться в них, забезпечують маму і малюка необхідними вітамінами і мінералами.

Варто відзначити, що волоські горіхи мають високу калорійність, тому вживати їх у великій кількості не рекомендується. Достатня кількість — 35 м в день.

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