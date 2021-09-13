Госпіталізованих більше, ніж видужалих: статистика коронавірусу за добу

Після вихідних кількість хворих дещо знизилася

В Україні станом на ранок понеділка, 13 вересня, зафіксували 1205 нових хворих на коронавірус. У порівнянні з показниками попередньої доби це майже вдвічі менше, однак спад кількості виявлених хворих після вихідних вже є традиційним. При цьому рівень госпіталізацій за минулу добу перевищив кількість одужалих.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя України.

Так, протягом попередньої доби коронавірусом захворіли 149 дітей та 23 медпрацівники. Крім того, 833 хворих потрапили у лікарню, одужали — 758 осіб, а ще 18 чоловік — померли від ускладнень COVID-19.

При цьому за добу було проведено 21 474 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 10 668 методом ІФА – 1 659), а ще 9 147 осіб скористалися експрес-тестами.

У регіональному розрізі лідером захворюваності став Київ (166). Також велика кількість нових випадків у Тернопільській (148), Чернівецькій (120), Житомирській (88) та Львівській (86) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 317 824 особи;

одужало – 2 221 868 осіб;

летальних випадків – 54 360;

проведено ПЛР-тестувань – 12 279 748.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні можуть ввести "жовту" зону карантинних обмежень. У Кабміні кажуть, що від цілковитого локдауну країну врятує лише масова вакцинація.