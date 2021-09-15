Головний хіт осені: неймовірно корисні властивості гарбуза

У гарбузі містяться практично всі мікроелементи і вітаміни, необхідні організму.

Одним з "головних" осінніх продуктів, крім волоських горіхів, про користь яких ми писали раніше, є гарбуз. Не дарма ж його називають королем осені.

Гарбуз — дуже популярний, смачний і корисний овоч. Попри те, що гарбуз на 90% складається з води, в його складі є велика кількість корисних мінеральних речовин і вітамінів, які необхідні нашому організму в холодні пори року.

Серед них: вітаміни А, С, В1, В2, С, Е, РР, К і Т, а також такі корисні мінерали, як: калій, кальцій, магній, цинк, фтор, мідь і марганець, залізо, кобальт, фосфор і натрій. Всі вони необхідні для нормального функціонування організму.

Тому користь гарбуза для організму — неоціненна. Цей овоч позитивно впливає на всі внутрішні органи, центральну нервову систему, судини, є природним засобом очищення, допомагає виводити шлаки і токсини, затримує процеси старіння і цілюще впливає на стан шкіри і волосся.

Користь гарбуза для організму

Також, варто відзначити, що гарбуз — це низькокалорійний, дієтичний продукт, і тому його можна їсти навіть при гастриті і виразці шлунка. Овоч можна вживати як дітям, так і дорослим.

Однак, попри велику кількість корисних властивостей, деяким людям краще вживати гарбуз обережніше або ж зовсім відмовитися від неї:

При алергії.

При важкій формі цукрового діабету.

При зниженій кислотності шлункового соку.

При захворюваннях шлунково-кишкового тракту через наявність саліцилової кислоти.

При кишкових кольках і здутті живота.

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