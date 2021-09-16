Рус

Захист слабшає: у Moderna зробили заяву і дали пораду щепленим людям

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
217
У Moderna кажуть, що імунну відповідь допоможе поліпшити бустерна доза вакцини Новина оновлена 16 вересня 2021, 09:31
У Moderna кажуть, що імунну відповідь допоможе поліпшити бустерна доза вакцини

У компанії Moderna прогнозують, що восени і взимку ситуація з зараженнями може погіршитися

У компанії Moderna в період погіршення епідобстановки в світі оприлюднили результати масштабного дослідження, згідно з яким захист даної вакцини з часом слабшає і пацієнту потрібна ревакцинація.

Як повідомили в Reuters, посилаючись на главу компанії Стівена Хоге, у випробуваннях брали участь більше 14 000 чоловік, які зробили щеплення від коронавірусу з липня по жовтень 2020 року. Виявилося, що у цих людей більш високий показник зараження коронавірусом, ніж у тих, хто був щеплений 8 місяців тому: 162 випадки і 88 — відповідно. Однак лише у 18 осіб хвороба протікала у важкій формі.

У Moderna прогнозують, що в осінньо-зимовий період ситуація погіршиться і госпіталізація буде потрібна куди більшій кількості щеплених.

Однак поліпшити імунну відповідь допоможе бустерна зона, яка збільшує нейтралізуючі антитіла до рівнів, навіть більш високих, ніж після другої дози.

Відзначимо, що більшість українців не хочуть робити не те, що бустер, але навіть перше щеплення від коронавірусу. Про причини стало відомо завдяки соцдослідженням.

Заразитися "Дельтою" набагато простіше, ніж іншими штамами
Здоров'я
Починається з нежитю і болю в м’язах: симптоми "Дельта"-штаму по днях (інфографіка)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Заразитися "Дельтою" набагато простіше, ніж іншими штамами
Починається з нежитю і болю в м’язах: симптоми "Дельта"-штаму по днях (інфографіка)
Дата публікації
Категорія
Кошти з бюджету 2022 року почнуть витрачати вже в грудні поточного
Держбюджет-2022: в пріоритеті борги і "Велике будівництво", але без підвищення податків нікуди
Дата публікації
Категорія
На місці вибуху продовжують працювати слідчі
Вибух в Дніпрі розслідують як теракт: стали відомі імена загиблих (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Ліга чемпіонів
Гольове божевілля в Манчестері і фіаско "Шахтаря": результати та відеоогляди матчів Ліги чемпіонів 15 вересня
Дата публікації
Категорія
Українцям варто готуватися до подорожчання тепла
Опалення в Україні може подорожчати до 50% вже з 1 жовтня — хто за це заплатить