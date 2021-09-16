Захист слабшає: у Moderna зробили заяву і дали пораду щепленим людям

У компанії Moderna прогнозують, що восени і взимку ситуація з зараженнями може погіршитися

У компанії Moderna в період погіршення епідобстановки в світі оприлюднили результати масштабного дослідження, згідно з яким захист даної вакцини з часом слабшає і пацієнту потрібна ревакцинація.

Як повідомили в Reuters, посилаючись на главу компанії Стівена Хоге, у випробуваннях брали участь більше 14 000 чоловік, які зробили щеплення від коронавірусу з липня по жовтень 2020 року. Виявилося, що у цих людей більш високий показник зараження коронавірусом, ніж у тих, хто був щеплений 8 місяців тому: 162 випадки і 88 — відповідно. Однак лише у 18 осіб хвороба протікала у важкій формі.

У Moderna прогнозують, що в осінньо-зимовий період ситуація погіршиться і госпіталізація буде потрібна куди більшій кількості щеплених.

Однак поліпшити імунну відповідь допоможе бустерна зона, яка збільшує нейтралізуючі антитіла до рівнів, навіть більш високих, ніж після другої дози.

Відзначимо, що більшість українців не хочуть робити не те, що бустер, але навіть перше щеплення від коронавірусу. Про причини стало відомо завдяки соцдослідженням.