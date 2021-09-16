Статистика захворюваності COVID-19 погіршується: Шкарлет розповів, чи перейдуть школи на дистанційку

Шкарлет закликав шкільних вчителів зробити вакцинацію.

В Україні, у звʼязку зі збільшенням кількості хворих на коронавірус, навчальні заклади можуть перейти на дистанційну форму, проте цього можна уникнути, якщо вчителі продовжуватимуть активно вакцинуватися.

Про це в четвер, 16 вересня, повідомляє міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

Нині школи продовжують працювати у звичному форматі, проте захворюваність на COVID-19 стрімко росте. Варто відзначити, що 16 вересня вперше за довгий проміжок часу, від травня, кількість нових випадків за добу перевищила 5 тисяч осіб. Таким чином, Шкарлет говорить, що формат подальшого навчання школярів залежить від того, чи буде рости захворюваність далі, чи дотримуватимуться люди рекомендацій Міністерства охорони здоровʼя.

За словами Шкарлета, для продовження роботи шкіл у звичному режимі, необхідно, щоб люди, в першу чергу вчителі, робили щеплення від COVID-19.

Міністр говорить, що це допоможе не лише продовжити роботу шкіл офлайн, а й уберегти вчителів від наслідків коронавірусу, які будуть довгий час перешкоджати викладанню.

"Я вкотре закликаю вчителів свідомо й виважено підійти до питання вакцинації й не зволікати із захистом себе та дітей", — закликає Шкарлет.

Нагадуємо, що зовсім скоро Україну можуть перевести у "жовту" зону. В результаті цього карантинні обмеження будуть змінені.

Раніше "Телеграф" повідомляв про симптоми Дельта-штаму коронавірусу, який є небезпечнішим та заразнішим за інші.