Як налагодити харчову поведінку: Марина Боржемська розповіла, які корисні звички потрібно додати в своє життя
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Фітнес-тренер пояснила, як зрозуміти що у Вас проблеми з харчуванням, і розповіла, як вирішити цю проблему.
Відомий український фітнес-тренер і експерт по харчуванню Марина Боржемська, яка раніше розповіла про користь повноцінного сну для здоров’я, вирішила торкнутися однієї дуже важливої теми про харчування. Коли їжа перестає бути джерелом енергії, а стає культом і заміщає непрожиті емоції, у людини можуть виникати розлади харчової поведінки (анорексія, булімія або переїдання).
На своїй сторінці в Інстаграм Марина Боржемская розповіла, як розпізнати, якщо у вас такий розлад, а також розповіла, що потрібно робити, щоб цього уникнути.
"Якщо у вас понад 3 відповіді " ТАК "і ситуації повторюються систематично — зверніть увагу, можливо у вас є РХП" — зазначає тренер.
- Ви іноді можете втратити контроль під час їжі — не можете зупинитися і з’їдаєте зайве.
- За короткий проміжок часу можете неконтрольовано з’їсти дуже багато їжі. Наприклад, кілька шоколадок поспіль.
- Можете лаяти себе за те, що з’їли щось "заборонене". А після відчуваєте глибоке почуття провини і бажання все виправити.
- Після "забороненої" їжі виникає бажання відмовитися або обмежити себе в їжі.
- Вам хочеться після "неправильного" приймання їжі швидше відпрацювати його в тренуванні.
- У вас виникає бажання прибрати з себе їжу після їжі — викликати блювоту або випити проносне.
Боржемська зазначає, що такі розлади лікуються не тільки за допомогою дієтолога або фітнес-тренера, а й часто потрібна допомога кваліфікованого психотерапевта.
Також, щоб позбутися від РХП, Марина радить додати у своє життя такі корисні звички:
- Не використовуйте гаджети під час їжі.
- Організуйте час приймання їжі.
- Налагодьте питний режим.
- Не сваріть себе за їжу.
- Не заїдайте емоції.
- Насолоджуйтеся кожним прийманням їжі.
- Не забувайте про здоровий сон.
Раніше "Телеграф" повідомляв про особливості правильного харчування, яке допоможе залишатися здоровим, а також може посприяти позбавленню від зайвих кілограмів.
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