Як налагодити харчову поведінку: Марина Боржемська розповіла, які корисні звички потрібно додати в своє життя

Фітнес-тренер пояснила, як зрозуміти що у Вас проблеми з харчуванням, і розповіла, як вирішити цю проблему.

Відомий український фітнес-тренер і експерт по харчуванню Марина Боржемська, яка раніше розповіла про користь повноцінного сну для здоров’я, вирішила торкнутися однієї дуже важливої теми про харчування. Коли їжа перестає бути джерелом енергії, а стає культом і заміщає непрожиті емоції, у людини можуть виникати розлади харчової поведінки (анорексія, булімія або переїдання).

На своїй сторінці в Інстаграм Марина Боржемская розповіла, як розпізнати, якщо у вас такий розлад, а також розповіла, що потрібно робити, щоб цього уникнути.

"Якщо у вас понад 3 відповіді " ТАК "і ситуації повторюються систематично — зверніть увагу, можливо у вас є РХП" — зазначає тренер.

Ви іноді можете втратити контроль під час їжі — не можете зупинитися і з’їдаєте зайве.

За короткий проміжок часу можете неконтрольовано з’їсти дуже багато їжі. Наприклад, кілька шоколадок поспіль.

Можете лаяти себе за те, що з’їли щось "заборонене". А після відчуваєте глибоке почуття провини і бажання все виправити.

Після "забороненої" їжі виникає бажання відмовитися або обмежити себе в їжі.

Вам хочеться після "неправильного" приймання їжі швидше відпрацювати його в тренуванні.

У вас виникає бажання прибрати з себе їжу після їжі — викликати блювоту або випити проносне.

Боржемська зазначає, що такі розлади лікуються не тільки за допомогою дієтолога або фітнес-тренера, а й часто потрібна допомога кваліфікованого психотерапевта.

Щоб налагодити харчову поведінку потрібно правильно огранізувати прийом їжі

Також, щоб позбутися від РХП, Марина радить додати у своє життя такі корисні звички:

Не використовуйте гаджети під час їжі.

Організуйте час приймання їжі.

Налагодьте питний режим.

Не сваріть себе за їжу.

Не заїдайте емоції.

Насолоджуйтеся кожним прийманням їжі.

Не забувайте про здоровий сон.

Раніше "Телеграф" повідомляв про особливості правильного харчування, яке допоможе залишатися здоровим, а також може посприяти позбавленню від зайвих кілограмів.