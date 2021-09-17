П’ять простих порад, щоб подбати про своє серце

Фізична активність, правильне харчування, і хороше коло спілкування безпосередньо впливають на наш фізичний і психічний стан

Вчені давно з’ясували, що фізичні вправи благотворно впливають на весь організм, уповільнюють старіння і зміцнюють організм. Тому їх завжди рекомендують тим, хто хоче подбати про своє здоров’я.

Недавня стаття на сайті новин News Yahoo розповідає про те, що фахівці рекомендують, щоб заздалегідь подбати про здоров’я свого серця. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Давно відомо, що коли справа доходить до способів профілактики серцевого нападу, то підйом по сходах діє так само добре, як і заняття в тренажерному залі.

Професор Морін Макдональд з Університету Макмастера в Канаді і її команда дослідників виявили, що підйом на 18 сходинок благотворно впливає на серце так само, як і 45-хвилинні заняття аеробікою. "Ми показали, що підйом по сходах є безпечним, ефективним і здійсненним варіантом кардіологічної реабілітації, що було особливо актуально під час пандемії, коли багато людей не мали можливості тренуватися в тренажерному залі", — говорить Макдональд.

"Раніше хвороба серця вважалася хворобою літніх людей", — говорить Ешлі Лі, старша кардіологічна медсестра з Британського фонду серця, — "Але в останні роки ми все частіше бачимо, що молоді люди, в тому числі жінки, також знаходяться в групі ризику".

"На початку моєї кар’єри мене вчили, що піклуватися про своє серце — значить піклуватися про своє здоров’я в цілому, і починати це потрібно якомога раніше", — говорить Морін Талбот, ще одна медсестра з Британського фонду серця.

Які ж рекомендації наводять фахівці про те, як піклуватися про здоров’я серця?

Прямо зараз зупиніться і пройдіться по сходах вгору і вниз пару разів

У 2019 році міністр охорони здоров’я Великобританії Метт Хенкок (з 2018 по 2021 роки керував міністерством) сказав, що підтримує форму, піднімаючись по дев’яти сходових прольотах в офіс свого міністерства охорони здоров’я, щоб підтримувати форму, і в результаті менше страждає від задишки.

Підйом по сходах є безпечним, ефективним і здійсненним варіантом кардіологічної реабілітації

Дослідники з’ясували, що навіть короткі прогулянки можуть повернути назад судинну дисфункцію, таку як зниження кровотоку і підвищене навантаження на стінки артерій, викликані тривалим сидінням. Просто піднімайтеся по сходах кілька разів на день, щоб захистити своє тіло від ризиків, пов’язаних з малорухливим способом життя, і забезпечити більш довге і здорове життя.

Пам’ятайте про свій вік

"На жаль, багато факторів ризику серцевих нападів і інсультів не мають будь-яких явних симптомів", — говорить Ешлі Лі, старша кардіологічна медсестра з Британського фонду серця, — "тому люди дізнаються про проблему лише тоді, коли ситуація вже серйозна".

Якщо вам за 40, обов’язково проходьте медогляд кожні 5 років

Однак, коли вам вже 40 років, ви можете записатися для перевірки здоров’я у вашого терапевта, який перевірить вашу вагу, артеріальний тиск, рівень холестерину і буде шукати ознаки хвороб серця, нирок і печінки, а також діабету, які є факторами, що сприяють серцевим захворюванням. Після 40 років ви можете проходити такі огляди кожні п’ять років. Якщо вам більше 40 років і ви ніколи не проходили подібний медогляд, запишіться на нього вже сьогодні.

Добре харчуйтеся

"Зовсім не важко дотримуватися дієти корисної для серця", — говорить Талбот, — "Дослідження в цій області показують, що здорова середземноморська дієта найкраще підходить для підтримки гарної роботи серця. В ній робиться акцент на моно-ненасичених жирах, що містяться в таких продуктах, як оливкова олія, жирна риба, фрукти, овочі, цільнозернові продукти. Можна вживати трохи молочних продуктів, і трохи м’яса. В Японії відзначається низький рівень захворювань серця і велика тривалість життя. Це, на думку вчених, є результатом того, що вони вживають в їжу велику кількість жирної риби ".

Зовсім не важко дотримуватися дієти корисної як для серця, так і для здоров’я всього організму

Також корисними для серця вважаються такі продукти, як спаржа, бобові культури (горох, квасоля, сочевиця, нут і так далі), і лляне насіння. Темно-червоні і фіолетові ягоди також дуже корисні для серця тому, що вони містять антиоксиданти, які можуть знизити ризик серцевих захворювань. Рекомендуємо включати в свій раціон ці продукти.

Увечері зателефонуйте другові

Виявляється, хороша соціальна підтримка є одним з факторів, які значною мірою допомагають захисту вашого здоров’я. "За останній десяток років ми зустріли безліч підтверджень того, що одним з найбільш важливих факторів для збереження здоров’я і зменшення ризику смерті є наявність хорошого кола друзів", — заявляє психолог Робін Дунбар з Оксфордського університету.

Гарне оточення так само важливе для здоров’я, як і правильне харчування

"Ми давно знали, що самотність вбиває людей похилого віку. Але в міру вивчення цієї теми, ми прийшли до висновку про те, що спілкування і дружелюбність діють як захисний механізм не тільки для старих людей, але і для більш молодих пацієнтів", — говорить Дунбар.

Не пийте сьогодні ввечері

Алкоголь в помірних кількостях розріджує кров — так багато хто думає і тому вважає, що алкоголь корисний для серця.

Однак, за твердженням Талбота, при вживанні алкоголю стінки кровоносних судин втрачають свою еластичність, підвищується кров’яний тиск, і збільшується ризик захворювання печінки.

Слід обмежити вживання алкоголю до мінімуму

Якщо ж вам не уникнути вживання алкоголю, спробуйте не налягати на нього і обмежитися парою чарок за вечір. При цьому важливо повністю утримуватися від вживання алкоголю хоча б пару днів в тиждень.