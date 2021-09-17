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Апаратів ШВЛ вже не вистачає: лікар розповів про наближення катастрофи з COVID-19

Автор
Іванка Гамчук
Дата публікації
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В Україні дефіцит апаратів ШВЛ Новина оновлена 17 вересня 2021, 21:09
В Україні дефіцит апаратів ШВЛ

Харківський лікар закликав робити вакцини і носити маски.

В Україні немає достатньої кількості апаратів штучної вентиляції легень для госпіталізації хворих на коронавірус. У звʼязку зі стрімким ростом захворюваності ситуація із забезпеченням медичної допомоги може ускладнитися.

Про це в пʼятницю, 17 вересня, на сторінці у Facebook повідомляє харківський лікар та завідувач кафедри анестезіології й інтенсивної терапії Володимир Корсунов.

За його словами, лікарні зможуть прийняти хворих на коронавірус, проте апаратів ШВЛ вистачить не всім. Також Корсунов відмітив, що пристрої є не настільки ефективними, щоб врятувати тих, у кого складний перебіг захворювання.

Лікар закликав якомога швидше вакцинуватися, поки є час. Також він звернув увагу на важливість носіння масок у приміщеннях та громадському транспорті.

Нагадуємо, що на окупованому Донбасі відбувся спалах коронавірусу, в результаті чого лікарні майже на 100% забиті хворими — більшість із них були невакцинованими. Окрім того, жителям Донеччини доступна лише російська вакцина, яку не схвалили у ВООЗ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку львівського лікаря Тараса Жиравецького, кількість хворих на коронавірус в Україні в десять разів більша, ніж показує офіційна статистика.

Теги:
#Пандемія #Лікарні #Коронавірус #Апарати ШВЛ
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