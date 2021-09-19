Найгірше в Харкові, найспокійніше - в Кропивницькому: яка обстановка з COVID-19 в регіонах

Невеликий приріст захворюваності у Закарпатській та Полтавській областях.

В Україні продовжує збільшуватися кількість нових випадків захворювань на COVID-19. Найбільший приріст заражень у Харківській області, а найменший у Кіровоградській.

Про це в неділю, 19 вересня, повідомляє "Телеграф".

Проаналізувавши кількість нових випадків коронавірусу та число тих, хто уже видужав, можна зробити висновок, що найбільший приріст хворих у Харківській області. Там за добу додалося 480 нових випадків. Досить таки великий показник зафіксували також в Одеській області — там за добу відбувся приріст хворих на 319 осіб. Трохи менше у Дніпропетровській — 285 людей. З невеликою різницею відзначилася приростом захворювання і Хмельницька область — там за добу захворіли 282 людини. На пʼятому місці опинилася Херсонська область, у якій за добу додалося 204 особи, заражених коронавірусом. Одужала там всього 31 людина.

Найменші показники приросту захворювання зафіксували в окупованій Луганській області — там додалося 47 хворих. Трохи менше зафіксували на Черкащині (40 випадків).

Одними з лідерів у цьому рейтингу стають Закарпатська (14) та Полтавська (7) області. Найменший же показник у Кіровоградському регіоні — там за добу додалося лише 6 нових випадків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що незабаром в Україні зможуть визначати штами коронавірусу, тому не доведеться відправляти біоматеріали за кордон та довго чекати на результати.