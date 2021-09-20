Статистика по COVID-19 за останню добу - який регіон страждає найбільше

Найбільша кількість хворих за попередню добу у Харківській області.

В Україні за минулу добу неділі, 19 вересня, зафіксували 2 265 нових випадків захворювань на коронавірус. В їх число входить 275 дітей і 22 медичних працівники.

Про це вранці в понеділок, 20 вересня, повідомляє Міністерство охорони здоровʼя у своєму Telegram-каналі.

Варто відзначити, що за добу в Україні з коронавірусною інфекцією госпіталізували 1 255 громадян. Померли від хвороби 44 особи. Одужали ж 565 людей.

Понад 13 тисяч осіб зробили за попередню добу тести на COVID-19 методом ПЛР. Методом ІФА скористалися трохи більше ніж 2 тис. громадян. Щодо експрес-тестів, то їх використали понад 9,7 тис. осіб.

Загалом за час пандемії в Україні зафіксували більше ніж 2 млн 350,6 тисячі випадків захворювань на коронавірус. Померли від хвороби 54 919 осіб. Побороти хворобу змогли понад 2 млн 231, 4 тис. громадян.

Найбільший рівень заражень за минулу добу спостерігався у Харківській області — там за 19 вересня захворіли 218 осіб. Наступними у рейтингу за кількістю заражень є Чернівецька (200), м. Київ (183), Одеська (182) та Тернопільська (174) області.

Раніше "Телеграф" повідомляв про обстанову з COVID-19 у регіонах України.