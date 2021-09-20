Як харчуватися в осінньо-зимовий період: поради від дієтолога Світлани Фус

В осінньо-зимовий період потрібно внести деякі акценти в харчуванні, щоб користь була без шкоди для вашої фігури.⁣⁣ ⠀

При настанні холодів, організму потрібно набагато більше енергії для того, щоб нормально функціонувати. А тому, харчування в осінньо-зимовий період має свої особливості.

Дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Інстаграмі розповіла своїм підписникам про те, на що потрібно звернути увагу в харчуванні в холоди.

Дієтолог зазначає, що харчування протягом року має бути різноманітним і включати овочі, фрукти, каші, хліб, бобові, м’ясо з рибою і яйцями, молочні продукти, горіхи, і звичайно ж воду, тому потрібно зробити наше харчування восени різноманітним, корисним, насиченим всіма необхідними вітамінами, мінералами та іншими нутрієнтами.

На що потрібно звернути увагу в харчуванні в осінньо—зимовий період, щоб користь була без шкоди для вашої фігури:

⁣⁣Режим харчування ⁣⁣⠀

Дуже важливо, особливо в холодну пору року, не допускати гострого почуття голоду. ⠀

Температура їжі⁣⁣ ⠀

Важливо, щоб в холоди "обігрів" йшов також зсередини. Їсти дуже гаряче не рекомендується, а ось тепла їжа буде і насичувати краще і зігріває.

Достатня кількість білка

Від того наскільки наш організм забезпечений білком залежить робота імунної системи, синтез гормонів, стан наших м’язів і шкіри. Білка багато містять риба, яйця, птиця, м’ясо, молочні продукти, а також каші, бобові, хліб з цільного зерна і картопля.

Вітамін С

У холодну пору року він буде підтримувати імунітет, зміцнювати судини, захищати шкіру. Для того, щоб не зменшувати його надходження в організмі восени, а потім і взимку необхідно включати в раціон цитрусові, ківі, заморожені ягоди, квашені овочі.

Складні вуглеводи

Це основний постачальник енергії в організм. Їх дефіцит може призвести до порушення роботи щитоподібної залози, яка регулює інтенсивність обміну речовин. Тому в меню крім овочів і фруктів потрібно обов’язково додавати злаки.

Жири

Восени в раціоні має бути достатня кількість корисних жирів, які ми отримуємо з молочних продуктів, риби, яєць, горіхів, насіння, авокадо, рослинної олії.

Питний режим

Недостатня кількість рідини в організмі веде до порушення обміну речовин. Вода потрібна абсолютно для всього: для роботи органів кровообігу, травлення, нервової системи. У будь-який час року пити воду необхідно.

Фізичне навантаження

Не забувайте про фізичні навантаження, які підтримують нормальну роботу імунної системи, допомагає боротися з осінньою нудьгою і стресом.

Раніше, "Телеграф" писав, що Світлана Фус розповіла, як перестати їсти багато солодкого.