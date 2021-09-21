У США посилюють ревакцинацію: чим викликане таке рішення?

Влада США рекомендує людям з групи ризику повторно вакцинуватися

Експерти в галузі охорони здоров’я впевнені, що вакцинація не завжди рятує від коронавіруса, але допомагає не померти.

Недавня стаття на сайті Aljazeera розповідає про те, що в США влада закликає людей з групи ризику пройти повторну вакцинацію. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Минулого тижня експертна консультативна група Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) рекомендувала третє щеплення для певних груп людей.

Директор Національного інституту здоров’я сказав, що в п’ятницю, 17 вересня, комісія FDA зробила попередній крок в цьому напрямку. Вона рекомендувала американцям у віці 65 років і старше, а також тим, хто схильний до високого ризику важкого захворювання, пройти повторну вакцинацію щепленням Pfizer від COVID-19.

У недільному інтерв’ю Fox News доктор Френсіс Коллінз висловив припущення, що в недалекому майбутньому така рекомендація буде схвалена для більшості американців.

Коллінз сказав, що рекомендація комісії була правильною, грунтуючись на наявних даних про ефективність схеми двох уколів Pfizer з плином часу. Але він сказав, що дані в режимі реального часу продовжують надходити з США та Ізраїлю, демонструючи зниження ефективності серед більшого числа груп людей. Цю проблему необхідно буде вирішити найближчим часом.

"Я думаю, що в найближчі тижні буде прийнято рішення про розширення повторної вакцинації для людей що не входять в групу ризику", — сказав Коллінз.

Деякі багаті країни, в тому числі США і Великобританія, розглядають можливість повторної вакцинації від коронавируса на тлі недавнього сплеску випадків захворювання, пов’язаного з дуже заразним варіантом Delta.

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) в цьому місяці закликала до мораторію на ревакцинацію на тлі побоювань з приводу поставок вакцини в бідніші країни, де мільйони людей ще не отримали свої перші уколи.

Доктор Ентоні Фаучи, головний медичний радник президента США Джо Байдена високо оцінив план консультативної ради FDA за охоплення «більшості» американців. Але він підкреслив, що «це не кінець історії», і сказав, що в найближчі тижні керівництво, ймовірно, прийме більш розширене рішення.

Люди в США, які отримали дві дози вакцини Moderna або одну дозу вакцини Johnson & Johnson, чекають вказівок щодо можливих повторних щеплень.

"Ми працюємо над цим прямо зараз, щоб передати дані в FDA, щоб вони могли вивчити їх і прийняти рішення про повторні щеплення для цих людей".