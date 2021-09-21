Чи можна їсти рис при схудненні: дієтолог розповів, як правильно їсти кашу, щоб не поправлятися

Дієтолог зазначила, що звичайний білий рис калорійний і має більш високий глікемічний індекс.

Чи можна їсти рис при схудненні? ⁣⁣ Як виявилося, це питання дуже поширене серед тих, хто худне, і тих, хто намагається дотримуватися правильного харчування. Дієтолог Світлана Фус, яка раніше розповіла про особливості харчування в осінньо-зимовий період, розповіла, як потрібно їсти рис, щоб, при цьому, ще й худнути.

Цій темі вона присвятила окремий пост в Інстаграм.

Дієтолог зазначає, що є кілька нюансів, які бажано враховувати під час вживання рису при схудненні. Варто пам’ятати, що від швидкості, з якою засвоюються з продукту вуглеводи залежить його глікемічний індекс. Чим швидше продукт розщеплюється до глюкози, тим вище глікемічний індекс.⁣⁣

Що це дає? Повільні вуглеводи в продуктах з низьким індексом дають відчуття ситості на більш тривалий термін і не провокують нас на переїдання різким стрибком рівня цукру в крові.⁣⁣ ⠀

Світлана Фус радить враховувати деякі важливі моменти приготування і поєднання продуктів, від яких і залежить швидкість засвоєння вуглеводів:

Перше — варіть рис до стану al dente (твердий, але не сильно), щоб він залишився розсипчастим і зберіг при цьому смак.

Друге — їжте рис з м’ясом, рибою та іншими продуктами, багатими білком. Звичайно ж, велика кількість овочів також буде плюсом.⁣⁣

Раніше, "Телеграф" писав, що Світлана Фус розповіла, як перестати їсти багато солодкого.