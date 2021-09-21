Хворих на коронавірус в Україні може бути в 10 разів більше, - лікар пояснив "фокуси" зі статистикою

Тарас Жиравецький прогнозує збільшення кількості госпіталізованих із COVID-19 в Україні

В Україні, яка вводить 23 вересня "жовту" зону карантину, неофіційно можуть хворіти на коронавірус щодня не 5 тисяч, а 50 тисяч осіб. Про це заявив у коментарі "Телеграфу" головний лікар одного з медичних центрів Львова, медичний блогер Тарас Жиравецький.

За словами лікаря, у минулі вихідні кількість випадків була менша, бо лабораторії по суботах-неділях проводять менше тестів. Його слова підтверджує статистика Міністерства охорони здоровʼя. Якщо 19 вересня, у неділю, зафіксували 2265 нових випадків, то у понеділок, 20 вересня – 5159.

"Після вихідних лабораторії почали робити більше тестів і моментально кількість нових випадків виросла до 5 тисяч та більше в день. Це офіційно, — зазначає Жиравецький. — Неофіційно цифра може досягати і до 50 тисяч нових пацієнтів за добу. Ми розуміємо, що госпіталізують приблизно 5% від тих людей, які заразилися. Тому якщо в нас тисячу людей госпіталізували – мінімум 20 тисяч людей мали би захворіти напередодні. Бо не може з 2 тисяч половина людей лягти в лікарню".

Читайте також: Категорія Україна Коли Україна може перейти в "червону" зону: лікарка озвучила прогноз Лікарка спрогнозувала, чи може вся Україна потрапити в "червону" зону карантину до зими

Лікар зазначає, що потрапляння до "жовтої" зони було прогнозованим, адже число нових випадків стрімко збільшується і необхідно обмежувати кількість контактів. За прогнозом медика, при збереженні темпів захворюваності на рівні близько 6 тисяч нових випадків через 10-12 днів кількість госпіталізованих в Україні може перевищити 2 тисячі осіб, а смертність – доходити до 200 за добу.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, лікар Тарас Жиравецький пояснив причину, через яку в Україні посилили карантинні заходи, а також спрогнозував, коли наша країна наближатиметься до введення локдауну.