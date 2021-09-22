ВООЗ хоче ввести мораторій на вакцинацію від коронавірусу третьою дозою до кінця року: що сталося

У ВООЗ вважають, що вакцинами треба поділитися з країнами, де рівень вакцинації низький

У Всесвітній організації охорони здоровʼя висловили протест щодо масової вакцинації громадян від коронавірусу "бустерними" (третіми) дозами. У США третю дозу отримали вже понад 2 мільйони громадян і влада готується дозволити їх введення по всій країні.

Про це ввечері у вівторок, 21 вересня, повідомляє видання CNBC.

У ВООЗ зазначають, що впроваджувати ревакцинацію бустерними дозами неправильно, адже цими вакцинами треба поділитися з країнами, де мінімальний рівень вакцинації. Наразі відомо, що третю дозу вакцини у США отримали 2 мільйони громадян віком понад 65 років.

"ВООЗ стверджує, що бустерні дози для населення в цілому, яке мало широкий доступ до вакцин, яке вже було вакциновано, — це не кращий варіант прямо зараз", — сказав доктор Майк Райан, директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоровʼя.

Райан зазначив, що третю дозу можна вводити людям із груп ризику — літнього віку, або із супутніми захворюваннями, однак здоровим людям третя доза наразі не потрібна.

У звʼязку з цим ВООЗ закликає ввести мораторій на ревакцинацію до кінця року, щоб інші країни змогли імунізувати не менше 40% свого населення.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, третю дозу вакцини від коронавірусу почали пропонувати громадянам Чехії. Мова йде про тих осіб, які отримали другу дозу препарату понад вісім місяців тому.

Також ми писали, що ВООЗ змінила думку щодо третьої дози вакцини від COVID-19 і почала рекомендувати її людям із груп ризику.