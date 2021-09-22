Коронавірус Дельта продовжує наступ: чи є надія на вакцини?

Вакцинація не гарантує, що ви не захворієте, але не дасть вам померти

Незважаючи на те, що глобальна пандемія охорони здоров’я триває вже півтора року, ситуація як і раніше викликає занепокоєння.

Експертна стаття на сайті National Interest розповідає про те, як проходить боротьба з поширенням коронавіруса і чи допомагають стандартні вакцини уникнути зараження. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з цим матеріалом.

Центри США по контролю і профілактиці захворювань заявляють, що в Сполучених Штатах високозаразливий варіант Delta став домінуючим штамом. В даний момент на нього припадає понад 95% всіх випадків захворювання. Нагадаємо, що дельта-варіант вперше був виявлений вченими в Індії минулої осені.

Число нових випадків захворювання коронавірусом за останні сім днів в США склало приблизно 153 тис., що більш ніж в десять разів вище, ніж всього два місяці тому. І ця цифра на 20% більше кількості захворілих в минулому році, згідно з останніми даними Університету Джона Хопкінса. В цілому з початку пандемії було зареєстровано понад 40 млн випадків коронавіруса.

На тлі щоденного зростання числа хворих, багато хто продовжує вірити, що попередні інфекції і антитіла, що залишилися, захистять їх від варіанту Дельта. На думку деяких медичних експертів, це не зовсім так.

"Дослідження показують нам, що якщо в попередній раз ви заразилися від початкового варіанту, то у вас вироблений імунітет до первісного варіанта COVID (вірусу)", — сказав доктор Роберт Макнаб, медичний директор відділення COVID-19 Системи охорони здоров’я Фрімена, під час недавнього щотижневого медичного брифінгу.

"При уважному вивченні цього питання ми бачимо, що виробляється мінімальна кількість антитіл, особливо, для варіанта Delta", — додав він.

Вакцини допомагають

Однак експерт зазначив, що доступні в даний час вакцини все ж можуть стати серйозною перешкодою для таких варіантів коронавируса, як варіант Дельта.

"Ми можемо сказати, що оригінальні вакцини не тільки як і раніше дуже ефективні проти COVID (вірусу), але і дійсно дають відмінну відповідь проти варіанту Дельта", — сказав Макнаб.

Під час триваючої пандемії експерти в області охорони здоров’я стверджували, що вакцинація — найкращий спосіб захисту від вірусу, і багато хто пов’язує недавній сплеск випадків захворювання з великим числом американців, які залишаються без щеплення.

Згідно з останніми даними, зібраними Центрами контролю та профілактики захворювань, більше 53% населення США повністю вакциновані, а близько 63% зробили хоча б одне щеплення.

Акцент на Дельті

Деякий час назад поява варіанту Mu стурбувала медичних експертів, але багато хто як і раніше вважає, що основну увагу слід приділяти стримування варіанти Delta.

"Варіант Delta для мене викликає найбільше занепокоєння через підвищену заразність", — заявила Марія Ван Керховена, технічний керівник Всесвітньої організації охорони здоров’я із боротьби з коронавірусами, під час віртуального заходу для преси на цьому тижні.