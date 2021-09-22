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Коронавірус Дельта продовжує наступ: чи є надія на вакцини?

Автор
Дмитро Симоненко
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Дельта-варіант коронавіруса відрізняється підвищеною заразністю Новина оновлена 22 вересня 2021, 14:50
Дельта-варіант коронавіруса відрізняється підвищеною заразністю

Вакцинація не гарантує, що ви не захворієте, але не дасть вам померти

Незважаючи на те, що глобальна пандемія охорони здоров’я триває вже півтора року, ситуація як і раніше викликає занепокоєння.

Експертна стаття на сайті National Interest розповідає про те, як проходить боротьба з поширенням коронавіруса і чи допомагають стандартні вакцини уникнути зараження. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з цим матеріалом.

Центри США по контролю і профілактиці захворювань заявляють, що в Сполучених Штатах високозаразливий варіант Delta став домінуючим штамом. В даний момент на нього припадає понад 95% всіх випадків захворювання. Нагадаємо, що дельта-варіант вперше був виявлений вченими в Індії минулої осені.

Число нових випадків захворювання коронавірусом за останні сім днів в США склало приблизно 153 тис., що більш ніж в десять разів вище, ніж всього два місяці тому. І ця цифра на 20% більше кількості захворілих в минулому році, згідно з останніми даними Університету Джона Хопкінса. В цілому з початку пандемії було зареєстровано понад 40 млн випадків коронавіруса.

На тлі щоденного зростання числа хворих, багато хто продовжує вірити, що попередні інфекції і антитіла, що залишилися, захистять їх від варіанту Дельта. На думку деяких медичних експертів, це не зовсім так.

"Дослідження показують нам, що якщо в попередній раз ви заразилися від початкового варіанту, то у вас вироблений імунітет до первісного варіанта COVID (вірусу)", — сказав доктор Роберт Макнаб, медичний директор відділення COVID-19 Системи охорони здоров’я Фрімена, під час недавнього щотижневого медичного брифінгу.

"При уважному вивченні цього питання ми бачимо, що виробляється мінімальна кількість антитіл, особливо, для варіанта Delta", — додав він.

Вакцини допомагають

Однак експерт зазначив, що доступні в даний час вакцини все ж можуть стати серйозною перешкодою для таких варіантів коронавируса, як варіант Дельта.

"Ми можемо сказати, що оригінальні вакцини не тільки як і раніше дуже ефективні проти COVID (вірусу), але і дійсно дають відмінну відповідь проти варіанту Дельта", — сказав Макнаб.

Під час триваючої пандемії експерти в області охорони здоров’я стверджували, що вакцинація — найкращий спосіб захисту від вірусу, і багато хто пов’язує недавній сплеск випадків захворювання з великим числом американців, які залишаються без щеплення.

Згідно з останніми даними, зібраними Центрами контролю та профілактики захворювань, більше 53% населення США повністю вакциновані, а близько 63% зробили хоча б одне щеплення.

Акцент на Дельті

Деякий час назад поява варіанту Mu стурбувала медичних експертів, але багато хто як і раніше вважає, що основну увагу слід приділяти стримування варіанти Delta.

"Варіант Delta для мене викликає найбільше занепокоєння через підвищену заразність", — заявила Марія Ван Керховена, технічний керівник Всесвітньої організації охорони здоров’я із боротьби з коронавірусами, під час віртуального заходу для преси на цьому тижні.

Матеріал опублікований російською мовою — читати мовою оригіналу
Теги:
#Пандемія #Коронавірус #дельта-варіант
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