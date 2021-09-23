Україна перейшла в "жовту" зону з новим рекордом захворюваності: зведення на 23 вересня

З четверга в країні діють карантинні обмеження

У четвер, 23 вересня, Україна перейшла в "жовту" карантинну зону. Одночасно з цим, в країні зареєстрували новий рекорд захворюваності — за добу вірус зафіксували майже у 8 тисяч осіб.

Про це йдеться в ранковому зведенні МОЗ, повідомляє "Телеграф".

Відзначимо, що за добу стало більш ніж на тисячу більше нових хворих, і число госпіталізацій залишається високим. У той же час, вже третій день поспіль фіксують понад сто летальних випадків за добу.

На ранок 23 вересня за добу зареєстрували:

7 866 нових випадків коронавірусу;

2 070 госпіталізацій;

123 смерті;

2 305 видужалих.

Найбільше хворих випало на Харківщину, Львівщину, Донеччину, Київ і Дніпропетровщину.

Нагадаємо, що з 23 вересня Україна переходить в "жовту" зону, в зв’язку з чим накладуть обмеження на багато сфер життя, — дивіться інфографіку, як це буде.

Як повідомляв "Телеграф", для стримування пандемії для частини українців вводиться обов’язкова вакцинація.