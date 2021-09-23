Рус

Україна в "жовтій" зоні: як тепер працює транспорт і метро

Автор
Іванка Гамчук
Дата публікації
Читать на русском
Автор
27
Україна тепер в "жовтій" карантинній зоні. Новина оновлена 23 вересня 2021, 08:31
Україна тепер в "жовтій" карантинній зоні.

Для водіїв транспорту стала обовʼязковою наявність сертифіката про вакцинацію від COVID-19.

В четвер, 23 вересня, Україна перейшла в "жовту" зону. У звʼязку з цим змінився ряд карантинних правил, проте що стосується громадського транспорту, то особливих нововведень поки що не відбулося.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Внаслідок введення "жовтої" зони скорочення або ж припинення наземного та підземного транспорту (метрополітену) наразі не планується. Для користувачів залишаються ті ж самі правила обовʼязкового носіння засобів захисту, тобто масок, і дотримання соціальної дистанції в 1,5 метра.

А от для водіїв транспорту, відповідно до нових карантинних правил, тепер необхідна як мінімум одна доза вакцини від COVID-19, інакше кажучи "жовтий" сертифікат.

У разі потрапляння в "червону" зону місцева влада може самостійно приймати рішення щодо припинення роботи громадського транспорту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як з 23 вересня працюватимуть україраїнські школи та чи доведеться учням переходити на дистанційне навчання.

Нагадуємо про обмеження в роботі, театрів, кінотеатрів і клубів після введення на території України "жовтої зони".

Теги:
#Транспорт #Метро #Карантин #Коронавірус #Covid-19 #жовта зона
Статистика коронавірусу в Україні на 23.09.2021
Здоров'я
Україна перейшла в "жовту" зону з новим рекордом захворюваності: зведення на 23 вересня
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Статистика коронавірусу в Україні на 23.09.2021
Україна перейшла в "жовту" зону з новим рекордом захворюваності: зведення на 23 вересня
Дата публікації
Категорія
Місце стрілянини в Сергія Шефіра 22.09.2021
Хто стоїть за розстрілом машини Шефіра: п’ять версій від генерала
Дата публікації
Категорія
Картина замаху більше схожа на спробу залякати, вважає співрозмовник "Телеграфа"
Чому Шефір залишився живий? Боєць спецназу проаналізував замах на помічника Зеленського
Дата публікації
Категорія
Наслідки обстрілу машини Сергія Шефіра
По машині вистрілили 18 разів: деталі замаху на Сергія Шефіра (ексклюзивні фото)
Дата публікації
Категорія
Субсидії українцям у 2021 році обіцяють виплатити всі
Українцям обіцяють залишити субсидії: що приготували нардепи