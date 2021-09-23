Україна в "жовтій" зоні: як тепер працює транспорт і метро

Для водіїв транспорту стала обовʼязковою наявність сертифіката про вакцинацію від COVID-19.

В четвер, 23 вересня, Україна перейшла в "жовту" зону. У звʼязку з цим змінився ряд карантинних правил, проте що стосується громадського транспорту, то особливих нововведень поки що не відбулося.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Внаслідок введення "жовтої" зони скорочення або ж припинення наземного та підземного транспорту (метрополітену) наразі не планується. Для користувачів залишаються ті ж самі правила обовʼязкового носіння засобів захисту, тобто масок, і дотримання соціальної дистанції в 1,5 метра.

А от для водіїв транспорту, відповідно до нових карантинних правил, тепер необхідна як мінімум одна доза вакцини від COVID-19, інакше кажучи "жовтий" сертифікат.

У разі потрапляння в "червону" зону місцева влада може самостійно приймати рішення щодо припинення роботи громадського транспорту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як з 23 вересня працюватимуть україраїнські школи та чи доведеться учням переходити на дистанційне навчання.

Нагадуємо про обмеження в роботі, театрів, кінотеатрів і клубів після введення на території України "жовтої зони".