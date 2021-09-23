Залишилося недовго: глава Moderna передбачив терміни закінчення пандемії COVID-19

В американській компанії говорять, що щеплення стануть доступні навіть для немовлят

Гендиректор компанії Moderna Inc. Стефан Бансел передбачає, що пандемія коронавірусу може завершитися вже через рік.

За інформацією Reuters, яке цитує Бансела, кінець пандемії наближає збільшення виробництва вакцин: до середини 2022 року щеплень від коронавірусу, в тому числі бустерних доз для ревакцинації, вистачить для всього людства. Гендиректор компанії з виробництва американської вакцини також переконаний, що щеплення стануть доступні навіть для немовлят.

Бансел каже, що ті, хто не став вакцинуватися, будуть імунізовані природним шляхом — перехворіють, адже штам "Дельта" дуже заразний.

"Таким чином, ми опинимося в ситуації, аналогічній ситуації з грипом. Ви можете зробити щеплення і добре провести зиму. Чи не зробите цього і ризикуєте захворіти і, можливо, навіть виявитися в лікарні", — говорить експерт, вважаючи, що на наступний рік буде доступно 2-3 млрд доз "Модерни" в усьому світі.

Зараз в компанії оновлюють вакцину, щоб зробити її більш ефективною проти мутації "Дельта".

Нагадаємо, ВООЗ змінила думку про третю дозу вакцини від COVID-19 і почала рекомендувати її людям із груп ризику.