Коронавірус у дітей: які симптоми проявляють себе у першу чергу та що з цим робити

Перебіг коронавірусу у дітей запідозрити майже неможливо

Україна з четверга, 23 вересня, перейшла у "жовту" зону карантину з новим рекордом захворюваності на коронавірус. При цьому серед 7 866 нових випадків за добу захворіли 667 дітей. Питання вчасної діагностики коронавірусу та його подальшого перебігу дуже хвилює батьків, а у звʼязку зі сплеском захворюваності воно стало ще більш актуальним.

Про це розповіла лікар-імунолог Інна Цимбалюк на власній сторінці у Instagram.

За словами імунолога, найбільшу небезпеку коронавірус несе для осіб, які мають супутні захворювання — гіпертонічну хворобу, серцеву недостатність, цукровий діабет, первинні імунодефіцити, онкологічні хвороби і т.д. Такі пацієнти потребують обовʼязкової вакцинації від коронавірусу.

Що стосується дітей, то коронавірус у них може протікати абсолютно по-різному, а звичайні аналізи його не показують.

Симптоми COVID-19 у дітей також є різними: на перших етапах може спостерігатися тошнота, зниження апетиту, виділення з носа, здуття животика, пізніше може зʼявлятися сухий кашель та підвищуватися температура, яка на 10-11 день зникає і залишається лише вологий кашель.

При цьому "Дельта"-штам коронавірусу проявляє себе одразу кишковими розладами (блювота, пронос, тошнота), і нежить у дітей при цьому штамі спостерігається місяць. Інші прояви є стандартними.

Імунолог зазначає, що запідозрити коронавірус у дітей самостійно майже неможливо, адже він маскується під різні прояви ГРВІ. Тому слід обовʼязково консультуватися з лікарем та робити ПЛР-тест.

Крім того, Інна Цимбалюк дала декілька порад щодо зміцнення імунітету дитини та лікування:

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