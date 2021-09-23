Рус

Коронавірус у дітей: які симптоми проявляють себе у першу чергу та що з цим робити

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
51
Коронавірус у дітей Новина оновлена 23 вересня 2021, 16:12
Коронавірус у дітей

Перебіг коронавірусу у дітей запідозрити майже неможливо

Україна з четверга, 23 вересня, перейшла у "жовту" зону карантину з новим рекордом захворюваності на коронавірус. При цьому серед 7 866 нових випадків за добу захворіли 667 дітей. Питання вчасної діагностики коронавірусу та його подальшого перебігу дуже хвилює батьків, а у звʼязку зі сплеском захворюваності воно стало ще більш актуальним.

Про це розповіла лікар-імунолог Інна Цимбалюк на власній сторінці у Instagram.

За словами імунолога, найбільшу небезпеку коронавірус несе для осіб, які мають супутні захворювання — гіпертонічну хворобу, серцеву недостатність, цукровий діабет, первинні імунодефіцити, онкологічні хвороби і т.д. Такі пацієнти потребують обовʼязкової вакцинації від коронавірусу.

Що стосується дітей, то коронавірус у них може протікати абсолютно по-різному, а звичайні аналізи його не показують.

Симптоми COVID-19 у дітей також є різними: на перших етапах може спостерігатися тошнота, зниження апетиту, виділення з носа, здуття животика, пізніше може зʼявлятися сухий кашель та підвищуватися температура, яка на 10-11 день зникає і залишається лише вологий кашель.

При цьому "Дельта"-штам коронавірусу проявляє себе одразу кишковими розладами (блювота, пронос, тошнота), і нежить у дітей при цьому штамі спостерігається місяць. Інші прояви є стандартними.

Імунолог зазначає, що запідозрити коронавірус у дітей самостійно майже неможливо, адже він маскується під різні прояви ГРВІ. Тому слід обовʼязково консультуватися з лікарем та робити ПЛР-тест.

Крім того, Інна Цимбалюк дала декілька порад щодо зміцнення імунітету дитини та лікування:

Раніше "Телеграф" повідомляв, з чого починається та як розвивається коронавірус штаму "Дельта" — симптоми по днях у інфографіці.

Теги:
#Діти #Коронавірус #Covid-19
Депутати аплодують
Україна
Рада прийняла закон про деолігархізацію: як голосували нардепи
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Депутати аплодують
Рада прийняла закон про деолігархізацію: як голосували нардепи
Дата публікації
Категорія
Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко
Олександр Корнієнко: Разумков поводиться не як член команди президента
Дата публікації
Категорія
Силовики відтісняють протестуючих під Верховною Радою.
Під Верховною Радою почалися зіткнення (ексклюзивні фото та відео)
Дата публікації
Категорія
Статистика коронавірусу в Україні на 23.09.2021
Україна перейшла в "жовту" зону з новим рекордом захворюваності: зведення на 23 вересня
Дата публікації
Категорія
Місце стрілянини в Сергія Шефіра 22.09.2021
Хто стоїть за розстрілом машини Шефіра: п’ять версій від генерала