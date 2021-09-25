Українці пришвидшили темпи вакцинації після введення "жовтої" карантинної зони

Найбільш активно українці почали робити щеплення з 20 вересня.

В Україні активно почали пришвидшуватися темпи вакцинації від коронавірусу. Це може бути повʼязано із введенням "жовтої" карантинної зони, в результаті чого в країні ввели ряд нових обмежень.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя на сторінці у Facebook.

За добу пʼятниці, 24 вересня, в Україні вакцинувалися трохи більше ніж 159 тисяч осіб. За попередні дні кількість охочих зробити щеплення була значно меншою. Якщо 22 вересня прийняли вакцину понад 153,6 тисячі українців, то днем раніше, 21 вересня, цифра була ще меншою — приблизно 144,7 тис. громадян.

Проте якщо враховувати динаміку вакцинації, то найбільш активно українці почали робити щеплення 20 вересня, коли уже були припущення про можливість введення нових заборон.

Варто відзначити, що ще 19 вересня вакцину отримали всього трохи більше ніж 36 тисяч громадян, а наступного дня, 20 вересня, кількість щеплень перевищила 108,7 тисячі осіб.

Нагадуємо, що у "жовтій" карантинній зоні для людей із "жовтими" сертифікатами, тобто про отримання однієї дози щеплення дводозного препарату, карантинних обмежень практично не існуватиме. При цьому для невакцинованих громадян буде цілий ряд заборон.

Раніше "Телеграф" повідомляв про правила роботи українських шкіл після виходу України із "зеленої" карантинної зони.